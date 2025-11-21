Vendedores ambulantes lanzan aceite hirviendo a tres guardias municipales de Estación Central: uno resultó herido de gravedad

La tarde de este jueves, tres guardias municipales de la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, resultaron heridos luego de un ataque con aceite hirviendo realizado por vendedores ambulantes durante un operativo de fiscalización al comercio informal.

El hecho se registró pasado el mediodía, en las inmediaciones del Terminal San Borja, específicamente en 5 de Abril con San Francisco de Borja.

En ese instante, los comerciantes ambulantes procedieron a atacar a los funcionarios municipales, resultando dos de ellos con quemaduras producto del aceite. Uno de ellos, de acuerdo a información preliminar, se encontraría grave, el otro con lesiones leves y un tercero fue herido con un golpe en una extremidad.

Luego de las heridas generadas, los guardias fueron trasladados hasta el Mutual de Seguridad.

Al respecto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló que “durante uno de nuestros operativos que realizamos frecuentemente en el sector de los terminales de buses, recibimos el ataque de parte de ambulantes que lanzaron aceite hirviendo a uno de nuestros inspectores municipales".

“Condenamos estos hechos. Decirles que vamos a seguir con esta estrategia de poder recuperar el espacio público. Es algo que tenemos que hacer en nuestra comuna (...)”, agregó el jefe comuna.

En tanto, desde Carabineros informaron que se trasladaron hasta la Mutual de Seguridad para acoger la denuncia de los trabajadores.

La institución policial señaló que “un grupo indeterminado de personas, los cuales serían comerciantes ambulantes del sector, se reúnen en la intersección de Francisco de Borja con 5 de Abril, procediendo a encender basura y generando una interrupción breve del flujo vehicular”.

Pese a lo anterior, no se reportaron detenciones por este hecho.