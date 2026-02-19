Videos: Reportan caída de grúa en sector costanera de Puerto Varas
Según información preliminar, no se informa personas lesionadas en el sitio.
Este jueves se reportó la caída de una grúa en la comuna de Puerto Varas que operaba en el sector Costanera de la ciudad.
El hecho se produjo en una obra a la altura de avenida Teobaldo Kuschel con Vicente Pérez Rosales. Según indicaron testigos, en la zona se registraba un fuerte viento que habría influenciado en la caída de la infraestructura, impactando contra el pavimento, la arena y el agua.
Preliminarmente, no se informa de personas lesionadas en el sitio, ya que se llevó a cabo una evacuación anteriormente por fallas en la estructura, mientras que la Seremi de Transportes indicó que el tránsito se mantiene restringido en el área, señalando máxima precaución para las personas en las cercanías de la playa.
