    Nacional

    Videos: Reportan caída de grúa en sector costanera de Puerto Varas

    Según información preliminar, no se informa personas lesionadas en el sitio.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Foto: Transporte Informa Los Lagos

    Este jueves se reportó la caída de una grúa en la comuna de Puerto Varas que operaba en el sector Costanera de la ciudad.

    El hecho se produjo en una obra a la altura de avenida Teobaldo Kuschel con Vicente Pérez Rosales. Según indicaron testigos, en la zona se registraba un fuerte viento que habría influenciado en la caída de la infraestructura, impactando contra el pavimento, la arena y el agua.

    Preliminarmente, no se informa de personas lesionadas en el sitio, ya que se llevó a cabo una evacuación anteriormente por fallas en la estructura, mientras que la Seremi de Transportes indicó que el tránsito se mantiene restringido en el área, señalando máxima precaución para las personas en las cercanías de la playa.

    "La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda": los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    "El nivel de desconocimiento": alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    Las teorías que manejan Bomberos y Fiscalía por la explosión de camión en Renca

    Cómo fue la fuerte explosión e incendio que afectó a Renca

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

