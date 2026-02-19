Videos: Reportan caída de grúa en sector costanera de Puerto Varas

Este jueves se reportó la caída de una grúa en la comuna de Puerto Varas que operaba en el sector Costanera de la ciudad.

El hecho se produjo en una obra a la altura de avenida Teobaldo Kuschel con Vicente Pérez Rosales. Según indicaron testigos, en la zona se registraba un fuerte viento que habría influenciado en la caída de la infraestructura , impactando contra el pavimento, la arena y el agua.

Preliminarmente, no se informa de personas lesionadas en el sitio, ya que se llevó a cabo una evacuación anteriormente por fallas en la estructura, mientras que la Seremi de Transportes indicó que el tránsito se mantiene restringido en el área, señalando máxima precaución para las personas en las cercanías de la playa.

🔴LO ÚLTIMO | Cae grúa en el sector costanera de Puerto Varas



La situación ocurrió a altura de Teobaldo Kuschel con Vicente Pérez Rosales.



Organismos de emergencia en el lugar. pic.twitter.com/gnJIjtfBxY — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) February 19, 2026

🚨 URGENTE | Grúa de construcción de Edificio cae en Plena costanera de #PuertoVaras en Playa de Puerto Chico en Lago Llanquihue pic.twitter.com/PWYE4rqH9v — Grupo Wurtlitzer (@GrupoWurtlitzer) February 19, 2026

⚠️ Reportan caída de grúa pluma en el sector costanera de Puerto Varas, Los Lagos, 19.02.26



La estructura habría presentado problemas previos, por lo que se desalojó antes a los trabajadores.



Vientos cercanos a 50 km/hr en la zona, nada fuera de lo común para el sur de Chile. pic.twitter.com/LCKI3wT8xJ — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) February 19, 2026