    Nacional

    Villancicos, árboles gigantes o duendes: las apuestas de los municipios para Navidad

    Las comunas de todo el país afinan sus celebraciones navideñas, combinando luminarias, ferias, espectáculos y eventos comunitarios que buscan revitalizar el espacio público, convocar a familias y reforzar la identidad local.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Providencia encendió su árbol de Navidad de 14 metros con 3.500 vecinos de espectadores.

    Las municipalidades del país ya activaron su engranaje de fin de año y, alagunas a contrarreloj, afinan los detalles para recibir la Navidad con una batería de actividades que buscan convocar a familias, revitalizar el espacio público y reforzar la identidad local. Mientras algunas comunas optan por ceremonias tradicionales como el encendido de árboles y la instalación de luminarias en plazas y avenidas, otras han apostado por celebraciones más elaboradas, con carros alegóricos, espectáculos temáticos y fiestas comunitarias que se extenderán durante todo el mes.

    La demanda logística se ha multiplicado: varios municipios o sus corporaciones aceleraron procesos de contratación para asegurar proveedores de infraestructura, artistas y personal de apoyo, incluyendo animadores, caracterizadores y hasta duendes navideños que acompañarán actividades infantiles en barrios y centros cívicos.

    En la Región Metropolitana, distintas comunas lideran los cronogramas con eventos masivos y despliegues de luces que buscan atraer a miles de asistentes, mientras que municipios medianos y pequeños, desde el norte hasta el extremo sur, han debido equilibrar presupuesto, seguridad y pertinencia cultural para definir sus propios formatos.

    Por ejemplo, en Providencia hace unos días se encendió de árbol de Navidad de 14 metros de alto ante la atenta mirada de 3.500 vecinos. También hubo show de luces y la iluminación completa del recientemente remodelado Palacio Falabella, el cual se vistió con los colores tradicionales de la festividad. Los vecinos pudieron disfrutar de la iluminación de Avenida Pedro de Valdivia.

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, afirmó que “la verdadera tradición no es sólo iluminar la comuna, es encontrarnos y acompañarnos”. Además, el municipio tiene preparada una amplia cartelera de más de 60 actividades, todas gratuitas, que incluye ferias de emprendedores; presentaciones de villancicos en diversas plazas; obras de teatro; cuentacuentos y conciertos especiales para personas mayores.

    Av. Pedro de Valdivia iluminada por Navidad. Foto: Municipalidad de Providencia.

    La Municipalidad de San Joaquín, por su parte, celebrará también a sus vecinos con un evento comunitario que busca reunir a las familias en torno a actividades recreativas y artísticas pensadas para grandes y pequeños. La jornada se realizará el domingo 21 de diciembre, entre las 17:00 y las 21:00 horas, en el Anfiteatro del Parque La Castrina. Allí la jornada incluirá feria de emprendedores, juegos inflables, obras teatrales navideñas y un musical infantil.

    “Este evento lo preparamos pensando en nuestras familias, en las niñas y niños, y en quienes dan vida todos los días a San Joaquín. Queremos que vivan una jornada llena de magia, alegría y unión, porque esta celebración es un reflejo del espíritu solidario y cercano que caracteriza a nuestra comuna”, dijo al respecto su alcalde, Cristóbal Labra.

    Vitacura desplegará en diciembre una programación cultural gratuita que cubre música, teatro, tradiciones navideñas y espectáculos familiares, tanto en espacios municipales como al aire libre. El mes comenzó con el encendido de los árboles de Navidad en el Centro Cívico y en distintos barrios, acompañado por presentaciones de la Orquesta de Vitacura, coros infantiles y agrupaciones escolares.

    A ello se suma la adaptación del musical “Anastasia” en Lo Matta Cultural, con funciones agotadas, y la presentación del ballet “Cascanueces” en el Teatro Municipal de Santiago, interpretado por el Ballet de Santiago y la Orquesta Filarmónica. También destacan la Gala Vitamayor en el Parque Bicentenario y el concierto navideño del coro Voces de Vitacura en la Parroquia San Francisco de Sales, actividades que buscan convocar a vecinos de todas las edades en torno a la celebración de fin de año.

    En Santiago Centro se preparó la exhibición del árbol de Navidad de gran formato, de 22 metros de altura, iluminación completa y un pesebre restaurado por artistas del Teatro Municipal. El municipio apuesta por reinstalar un símbolo que había perdido continuidad tras años de ausencias. Después del estallido social, la pandemia y diversas situaciones en 2023 y 2024, la tradición navideña había sido desplazada, cuando BancoEstado instaló un árbol, pero en la Plaza de la Constitución y no en el centro histórico.

    Del mismo modo, en Lo Barnechea se tiene planificada la fiesta gratuita de Navidad para el sábado 20 de diciembre, con actividades que incluyen pintacaritas, baile familiar, globloflexia, arte con reciclables y teatro interactivo, entre otras. El mismo días la Corporación Cultural presentará el Concierto de Navidad de la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea junto al Coro del Colegio Newland.

    Árbol de Navidad en Plaza de Armas.

    En regiones

    Fuera de la Región Metropolitana también se preparan distintas actividades. Algunas que resultan incluso curiosas. En el Quisco, por ejemplo, la licitación que abrió la municipalidad para celebrar Navidad incluye contar con una banda “similar a la Orquesta Marga Marga”, que tenga al menos 15 músicos en escenario. Por otro lado, en dicho requerimiento incluyen la contratación de un Viejo Pascuero, al menos cuatro duendes navideños y un trono para que se siente el mítico personaje de traje rojo. Para todo eso, entre otros requerimientos técnicos, ofrecen un pago de 15 millones de pesos para la actividad.

    Concepción, por su lado, cuenta con un presupuesto de 48 millones para celebrar las festividades. Entre las shows que buscan contratar está la participación de un mago ilusionista, bandas locales y otros requerimientos técnicos para desarrollar su fiesta de navidad el 20 de diciembre en el estadio Ester Roa. Tomé también busca desarrollar su fiesta de Navidad, con la contratación de “Cachureos” y de un payaso personificado como el Viejo Pascuero.

    Y mientras en Canela apuestan por el montaje de una pista de hielo como gran novedad, en Coronel se la jugaron con una caravana itinerante que incluye seis camiones, inflables gigantes, una banda navideña, máquinas de nieve falsa y, por supuesto, la presencia del Viejo Pascuero.

