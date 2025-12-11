VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Cordero responde a Desbordes y afirma que el Ejecutivo ha tenido "rol bien activo" ante violencia en liceos emblemáticos

    El alcalde de Santiago apuntó contra el gobierno, aseverando que la administración actual no ha dado "un solo apoyo concreto".

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Ministro de Seguridad, Luis Cordero, y alcalde de Santiago, Mario Desbordes

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que desde el Ejecutivo han tenido un “rol bien activo”, respondiendo así a las declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre el papel del gobierno en torno a la situación de los liceos emblemáticos y la violencia que se ha advertido en sus inmediaciones y al interior de los recintos.

    En una actividad donde se dieron a conocer medidas de prevención para las festividades navideñas, el secretario de Estado fue consultado por las acusaciones que realizó el jefe comunal de Santiago, quien señaló que “hasta ahora solo hemos tenido declaraciones de apoyo”.

    “No ha habido nada concreto. Nos hemos tenido que echar al hombro el costo de enfrentar esto. (...) Pero de parte del Ejecutivo, hasta ahora, no ha habido un solo apoyo concreto. Cero”, añadió Desbordes.

    Ante ello, Cordero precisó que “nosotros tenemos un rol bien activo sobre la situación de los establecimientos emblemáticos. Algunas de ellas ya las he comentado con ustedes (prensa)”.

    “Nosotros no solo nos hemos querellado en esos casos, sino que además hemos dispuesto la información complementaria. Nosotros tenemos antecedentes y algunas de esas cosas yo me he referido, respecto a las cuales no podemos compartir públicamente, pero de las cuales nosotros hemos sido bien claros”.

    “Desde el año 2022 la policía tiene un despliegue permanente en alrededor de seis y siete establecimientos emblemáticos. Para que tengan un orden de magnitud, eso significa disponer de un equipo específico de Control de Orden Público (COP), incluyendo carros lanza agua, dos radiopatrullas y además de disponibilidad de otro tipo de equipos policiales para recopilar evidencia”, detalló el ministro de Seguridad.

    Informe de Carabineros

    Respecto al informe que daría cuenta de hechos delictuales, Desbordes acusó que la administración anterior (Irací Hassler) no realizó ninguna medida en torno a ello. Por su parte, Cordero precisó que “los hechos en los cuales se obtuvo esa información previa a la visita del Presidente, da origen a una denuncia que se encuentra en el Ministerio Público”.

    La investigación está a cargo del Ministerio Público y el origen de la denuncia proviene desde Carabineros de Chile”, mencionó el secretario de Estado, explicando que la denuncia es porque “se encontraron elementos que puedan ser constitutivos de delito”.

    “Pero es una denuncia que se formuló, tan pronto se tomó conocimiento, un caso que hasta ahora no se había hecho público, pero la denuncia existe”, aseguró Cordero.

