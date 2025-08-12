SUSCRÍBETE
Nacional

Violenta jornada en La Pintana: Un fallecido y tres heridos dejan distintas balaceras ocurridas en la comuna

Los dos hechos ocurrieron con tan sólo unas horas de diferencia en la comuna.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una serie de hechos de violencia se registraron en las últimas horas en la comuna de la Pintana dejando a una persona fallecida y tres heridas.

Uno de los hechos ocurrió en la población Santo Tomás, donde se registró una balacera, la cual dejó a una persona fallecida.

Los hechos se registraron poco antes de las 22:00 horas, cuando un sujeto se encontraba transitando por la vía pública y fue emboscado por desconocidos quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Según detalló el capitán de Carabineros Jaime Victoriano, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, “un sujeto que se encontraba transitando por la vía pública, cabe hacer presente que este es mayor de edad y tiene antecedentes penales, tanto por homicidio como por lesiones leves, es atacado por sujetos de los cuales desconocemos mayores antecedentes, los que percutan más de 36 disparos, logrando herir a este sujeto en tres oportunidades”.

De acuerdo a lo que reiteró tras esto, es que la víctima fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado donde perdió la vida a raíz de las heridas.

Por otro lado, horas antes alrededor de las 18:40 horas en la población El Castillo, tres sujetos resultaron con heridas de bala tras presuntamente participar de un intercambio de disparos.

Los individuos corresponderían a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y con antecedentes penales.

Según señalaron desde Carabineros, “personal especializado se constituye en el sitio del suceso levantando evidencias balísticas también encontramos evidencias sanguinolentas que serían de interés criminalístico las cuales equipos especialistas están periciando y al momento no tenemos mayores antecedentes que eso”.

