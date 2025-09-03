Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Un violento hecho se registró durante la tarde del martes, cuando un grupo de sujetos realizó un portonazo en la comuna de Huechuraba, golpeando a la víctima con un arma.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando un grupo de cerca de cinco sujetos interceptó a la víctima en la entrada de su domicilio.

Según señaló el capitán de Carabineros, Rodrigo Avello, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte, “al llegar a su domicilio y aprestarse a abrir del portón de ingreso, fue abordado por un vehículo de color gris, del cual descienden cinco sujetos y de manera violenta lo hacen descender del móvil, no sin antes golpearlo con la empuñadura de un arma sobre la ceja izquierda”.

De acuerdo a lo que detalló, horas más tarde, durante la madrugada es que un vehículo similar al sustraído fue encontrado quemado en la vía pública.

“Alrededor de las 4.20 de la mañana, un vehículo de similares características a las denunciadas por la víctima, fue encontrado calcinado. No obstante, se están realizando las pericias físicas para determinar de qué sea efectivamente el móvil que le había sido sustraído a la víctima”, explicó.

A raíz de las lesiones la víctima se trasladó hasta la Clínica Santa María en la comuna de Providencia.