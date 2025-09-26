Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Un violento robo se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Peñalolén, donde un grupo de sujetos golpeó al dueño de casa con el fin de sustraer diferentes pertenencias.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 4:40 horas en calle Matías Cousiño, donde un grupo de alrededor de cinco sujetos con sus rostros cubiertos y equipados con armas blancas ingresaron a un domicilio forzando las puertas.

Los sujetos golpearon al dueño de casa, mientras su esposa e hijos fueron mantenidos en una habitación del domicilio.

Los individuos robaron diferentes especies de la vivienda, así como el vehículo particular de la familia, el cual utilizaron para darse a la fuga.

Según detalló el teniente de Carabineros, Carlos Mena, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, “Al ingresar al interior estos agreden al padre de familia el cual le ocasionaron lesiones leves”, añadiendo que “fuerzan ambas puertas principales con un tipo de herramienta tipo diablo”.

En el lugar, estos dejaron abandonado otro vehículo, el cual mantenía encargo vigente por robo.