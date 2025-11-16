Violento turbazo en Peñalolén: alrededor de 10 sujetos ingresaron a una vivienda
Los individuos habrían sustraído diferentes elementos desde el domicilio, entre ellos un vehículo que se encontraba en el lugar.
Un violento turbazo se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Peñalolén, en donde un grupo de sujetos ingresó a un domicilio.
De acuerdo a información preliminar, los hechos se habrían registrado alrededor de las 3:00 de la mañana en calle 13 Oriente con Mar Chileno, cuando alrededor de 10 sujetos ingresaron al domicilio.
Los individuos habrían sustraído diferentes elementos desde el domicilio y el vehículo que se encontraba en el lugar.
En su escape los sujetos además derribaron la reja perimetral del domicilio.
