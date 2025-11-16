Violento turbazo en Peñalolén: alrededor de 10 sujetos ingresaron a una vivienda

Un violento turbazo se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Peñalolén, en donde un grupo de sujetos ingresó a un domicilio.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se habrían registrado alrededor de las 3:00 de la mañana en calle 13 Oriente con Mar Chileno, cuando alrededor de 10 sujetos ingresaron al domicilio.

Los individuos habrían sustraído diferentes elementos desde el domicilio y el vehículo que se encontraba en el lugar.

En su escape los sujetos además derribaron la reja perimetral del domicilio.