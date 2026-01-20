SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Vivanco declara en sumario contra Yáber y niega pagos de Vargas y Lagos: “Jamás he recibido nada de ellos”

    La exministra de la Corte Suprema dijo que los contratos que su esposo y el conservador de bienes raíces Yamil Najle habrían realizado, según la Fiscalía, para disfrazar coimas, "no tenían nada que a mí me llamara la atención".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 20 de enero 2026. La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco declara en la Corte de apelaciones de San Miguel por el caso trama bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de que se le mencionara en varios pasajes del sumario en contra del conservador de bienes raíces Sergio Yáber, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco acudió hasta la Tercera Fiscalía Judicial en San Miguel para entregar su versión de los hechos, que forman parte de la denominada trama bielorrusa, en sede adminsitrativa.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que esta mantenía con Codelco. Este dinero habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

    A la salida del inmueble, la suspendida ministra hizo sus descargo. “Espero que ahora en esta situación que estoy, que es un proceso penal, realmente haya la racionalidad para conocerlo y para valorarlo y en consecuencia confío, siempre he confiado en la justicia y sigo confiando en que aquí haya realmente la posibilidad efectiva de defenderme y la posibilidad de que realmente estos hechos se investiguen”, dijo.

    Santiago, 20 de enero 2026. La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco declara en la Corte de apelaciones de San Miguel por el caso trama bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Seguidamente, explicó que no ha declarado debido a que la causa ha estado bajo reserva. “Eso impide que uno declare, porque en el fondo está declarando con ojos cerrados, sin saber de qué le van a preguntar y qué es lo que hay en la causa", precisó. También dijo que cuando se le citó a declarar en marzo pasado en Puerto Montt no pudo acudir por un problema de salud y que una vez que éste se resolvió, se decretó una reserva de seis meses, lo que le impidió nuevamente prestar declaración.

    En cuanto al sistema de nombramientos, y a cómo llegó al máximo tribunal sostuvo: “Yo tuve ningún tipo de maniobra ni cosa parecida, y en consecuencia yo no siento que haya hecho nada ilícito para ingresar al Poder Judicial, y como es obvio, tampoco hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial”.

    Adicionalmente, reiteró que “siempre” ha colaborado con la investigación y defendió haber borrado algunos de los mensajes de su celular, que fue periciado. “Aquí no hay ninguna teoría conspirativa. Uno es dueño de sus aparatos electrónicos y es dueño de borrar los mensajes, los correos, aquello que estima del caso”, argumentó.

    Junto con afirmar que la crisis del Poder Judicial “es un tema multifactorial” y negar haber contribuido en ello, descartó haberse reunido con los abogados Vargas y Lagos en la oficina de estos para recibir pagos. “Jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos, ni en esta oficina ni afuera”, negó.

    La exministra también afirmó que su vínculo con Yáber terminó una vez que éste dejó de trabajar con su marido en 2024. Respecto de los contratos que, según la Fiscalía, Najle y Migueles habrían realizado para disfrazar el pago de coimas y que ella habría revisado, acotó: “Yo no le envíe ningún correo electrónico a Najle, a mí mi pareja me pide que revise un contrato del año 2025, cuando yo ya no era ministra, y yo se lo mando a él con las observaciones mías, y él es el que se lo manda a Najle. Era un contrato totalmente común y corriente de prestación de servicios, no tenía nada que a mí me llamara la atención y a mí me lo pidió como abogada”.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama bielorrusaCoimasSergio YáberYamil NajleMario VargasEduardo LagosGonzalo Migueles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    3.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    4.
    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”
    El Deportivo

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?
    Cultura y entretención

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?