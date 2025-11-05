Vivanco y ausencia en control de detención de su marido: “No quiero que esto sea más show de lo que ya ha sido”

En un breve diálogo con la prensa que la siguió en las afueras de su domicilio, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco calificó de “un desagrado” el hecho de que su marido Gonzalo Migueles haya sido detenido.

La otrora integrante del máximo tribunal del país explicó que decidió no acudir al Centro de Justicia a la audiencia en que se iba a controlar la detención de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

"No. No quiero que esto sea más show de lo que ya ha sido, como fue el show ayer del Ministerio Público", dijo.

Por otro lado, Vivanco cuestionó la imposibilidad de acceder a la carpeta investigativa del caso a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, conocido como la trama bielorrusa.

“En primer lugar hay que tener acceso a la carpeta, porque no tenemos hace cinco meses acceso a la carpeta investigativa. Entonces ni él, ni yo, ni nadie de la gente que pueda parecer involucrada en esto tiene ninguna noticia de lo que hay adentro. Todo lo que hemos recibido ha sido información más bien de la prensa”, señaló la exjueza.

Respecto a las imputaciones contra su marido, la exmagistrada precisó que apuntan a un presunto lavado de activos asociado a cohecho.

“Son figuras que van juntas. Y por eso decretaron reserva durante cinco meses, seis, que se cumplen ahora el 5 de diciembre y no hemos tenido ningún acceso a la carpeta. Entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de saber lo que hay adentro hasta que no se abra”, insistió.

“No tengo nada más que decir porque podremos hablar cuando tengamos acceso a la información que es lo que debiera ser. En primer lugar, así tendría que haber sido”, sostuvo.