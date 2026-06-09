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    Voraz incendio en Santiago centro provoca derrumbe: dos personas resultaron con quemaduras

    Cerca de 15 compañías de Bomberos se encuentran en el lugar para combatir la emergencia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este martes un grave incendio se registró en una casona ubicada en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda, en pleno barrio Yungay de Santiago. El fuego ocasionó el derrumbe de la propiedad.

    Desde Bomberos, el comandante Juan Pablo Slako, informó que la vivienda afectada contaba con tres pisos, y en su interior se encontraban al menos dos personas, quienes lograron salir del lugar previo al derrumbe.

    “Hubo dos personas que lograron arrancar antes que se derrumbara, están con algunas quemaduras de segundo grado. Fueron trasladadas a un centro asistencial", sostuvo, precisando que, hasta el momento, estas habrían sido las únicas personas dentro de la propiedad siniestrada.

    En cuanto a la estructura, el comandante explicó que “se derrumbó hacia la calle y los escombros quedaron bloqueando las casas de los vecinos del frente, los cuales están siendo rescatados por Bomberos”.

    Precisamente, los escombros bloquearon las puertas principales de las casas cercanas, donde diez residentes debieron ser auxiliados por personal de emergencia para escapar. Todos ellos se encuentran en buen estado, según indicó la autoridad.

    Cerca de 15 compañías de Bomberos se encuentran trabajando en el lugar, donde ya se solicitó un camión aljibe para el abastecimiento de agua.

    Según informaron desde Bomberos, la situación aún no está controlada y existe peligro de propagación.

    Junto a la infraestructura dañada se encuentra el colegio María Luisa Villalón, el que se teme podría ser alcanzado por las llamas. Desde ese recinto educacional ya anunciaron la suspensión de clases.

    De momento, se mantienen cortes de tránsito en el perímetro de la tragedia. Desde Transporte Informa en su cuenta de X, señalaron que hay un corte total en todo el perímetro de Agustinas con Libertad.

    Noticia en desarrollo...

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