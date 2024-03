Ministra Aguilera sobre decisión del TC de dejar fuera la mutualización: “Es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió nuevamente a la discusión de la ley corta de isapres, asegurando que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar sin la “mutualización” al proyecto significa “una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo”.

En concreto, la magistratura acogió el requerimiento de inconstitucionalidad que semanas atrás presentó un grupo de senadores oficialistas, luego de que el Senado aprobara una norma que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$451 millones. Así, aquella indicación quedó sin efecto, al no tratarse de una iniciativa exclusiva del Presidente. De esa forma, la deuda de las isapres con sus afiliados ahora vuelve a subir a más de US$1.000 millones.

Bajo ese contexto, la ministra Aguilera, en conversación este lunes con radio Duna, señaló que esto “significa que es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que cuando en la sala del Senado se planteó esta indicación, con el ministro (de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro) Elizalde, hicimos una reserva de constitucionalidad por considerar que eran materias de la seguridad social”.

“En la propuesta de gobierno no estaba incorporada esta posibilidad del cálculo de la mutualización. Sí hay otros mecanismos que permiten el equilibrio financiero y bueno, nosotros vamos a seguir con la tramitación esperando efectivamente que se aprueben los elementos que permiten el equilibrio financiero”, indicó la secretaria de Estado.

Junto con ello, señaló que “el tema del cálculo de la deuda es menos relevante que el logro del equilibrio en el cual los ingresos alcancen para financiar las prestaciones de salud, que es en definitiva lo que debemos resguardar en miras de mantener la estabilidad del sistema, que se cumpla la sentencia, pero que siga funcionando el sistema, particularmente los prestadores privados”.

No se considera pedir nueva prórroga para cumplir el fallo

En el mismo espacio radial, la ministra aseguró que el gobierno no está “considerando” pedir una prórroga para extender la discusión de la ley corta de isapres, aunque no descartó la idea. Todo ello cuando aún quedan puntos pendientes que tratar sobre el proyecto en el Congreso, mientras que el próximo 12 de mayo vence el plazo para que entre en vigencia el fallo que obliga a las aseguradoras a devolver cobros en exceso.

“Nosotros no lo estamos considerando, pero tanto como ‘ninguna posibilidad’, nunca hay que cerrarse totalmente, pero la verdad es que no tenemos ninguna consideración a pedir plazo en este momento. La fecha es el 12 de mayo, tampoco tenemos ninguna certeza de que nos vayan a dar un nuevo plazo, las personas están esperando que se cumpla la sentencia, por lo tanto, no es una variable que estemos en este momento considerando”, sostuvo la titular del Minsal.

Imagen de archivo 12 de marzo 2024. La ministra de Salud durante comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Foto: Dedvi Missene.

Considerando que esta semana es distrital, la secretaria de Estado dijo que lo que se está haciendo es “un calendario de tramitación de la Ley Corta bastante acelerado en la Cámara de Diputados”, asegurando que este “se ha ido cumpliendo”.

“Vamos a empezar la votación artículo por artículo la semana que viene, en miras de llegar a la sala a mediados de abril”, sostuvo.

Actualmente, el proyecto se está discutiendo en su segunda prórroga, luego que en octubre pasado la Tercera Sala de la Corte Suprema acogiera la solicitud de la Superintendencia de Salud y otorgara una prórroga de seis meses a la aplicación de fallo sobre tabla de factores de las isapres. La extensión ya había sido aplicada en mayo del 2023, también por un periodo de seis meses.