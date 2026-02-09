Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, apoyó la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la división que ha generado la nominación en el mundo político.

En diálogo con radio Agricultura, la parlamentaria afirmó que formar tanto debate en torno a la candidatura "no conduce a mucho”.

En esa línea, destacó: “Michelle Bachelet fue expresidenta de Chile, fue comisionada en la ONU, también tuvo ONU Mujeres, o sea, una persona que maneja la institucionalidad”.

Adicionalmente, sostuvo que “hay gente que dice que esta candidatura está perdida, pero es muy diferente que se pierda sola por un tema que no salió elegida y que haya sido apoyada”.

“Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile también, independiente de que yo no soy de la línea de ella y tenemos muchísimas cosas que opinamos diametralmente contrario, pero no quiere decir que yo tenga que ignorarla dentro de la historia chilena”, zanjó.

La parlamentaria apuntó que “yo no veo por qué cerrarse a esta cosa como tan extrema y no apoyar a una persona que realmente, te guste o no te guste, ha dejado varios años de su vida, con costos incluso hasta familiares”.

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Aún así, Ossandón precisó que la forma en que se dio la inscripción de la candidatura no fue la correcta: “Quedó amarrada, porque quedó la sensación de ‘yo te la dejo y tú te encargas de este tema´”.

Dardos de la derecha

El respaldo de Ossandón se alza como una opinión disidente dentro de la oposición, sector que ha criticado fuertemente la inscripción de la candidatura de Bachelet realizada por el Presidente Gabriel Boric. Incluso desde aquel sector han instado al presidente electo a no apoyar la nominación de Bachelet.

Otra opinión que va en la línea de Ossandón es la del senador de Evópoli, Felipe Kast, quien durante la semana pasada también apoyó la nominación de Bachelet y señaló que “más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata”.

Por su parte, el mandatario electo reiteró que se pronunciará sobre la nominación cuando asuma el cargo.