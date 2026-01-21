Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

Fueron tres siniestros diferentes que el pasado sábado se mezclaron para dar finalmente forma a “Trinitarias”, el principal incendio que golpeó a Lirquén, una localidad en Penco ubicada a 15,9 km de Concepción y que ha sido una de las zonas más afectadas tras el paso del fuego con cerca del 90% de su suelo quemado.

Lirquén tras los incendios. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

En Lirquén, localidad que cuenta con cerca de 20 mil habitantes, las villas o poblaciones Antonio Varas, Vista Hermosa, Geochile y Miramar se enfilan en el cerro, en altura. Como si fueran en ruta al cielo. Allí, ninguna casa se salvó del avance de las llamas.

Actualmente, en la zona de la población Geochile se encuentra desplegada una base para ayudar a la población, con clínicas veterinarias móviles y un puesto del SAMU, y también está la presencia de municipalidades de otros sectores, como la de Hualpén y de Providencia (RM), prestando ayuda con agua y comida a los afectados.

El acceso a la zona se ha complicado debido a que la ruta es estrecha y el acceso de autos está restringido, por tanto los voluntarios deben cargar la ayuda a pie hasta Geochile.

Emplazada en lo más alto del cerro, la población Miramar también resultó ser una de las más aisaladas hasta ahora, ya que su acceso es limitado y complejo. Esta condición ha dificultado significativamente el ingreso de apoyo y materiales al sector.

Su pequeña cantidad de habitantes salió casi con lo puesto antes que las llamas alcanzaran su vivienda y todos sus enseres. Ahora viene algo más duro y complicado, reconstruir y hasta reinventarse.

