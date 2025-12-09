VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    “Yo espero que ojalá se tranquilice”: El llamado de Jara a Kast a pocos minutos del debate Anatel

    La candidata de Unidad por Chile y la DC aseguró que llega preparada y enfocada en presentar propuestas concretas, evitando la confrontación personal y recalcando que el debate debe servir para que la ciudadanía compare programas y definiciones claves antes del balotaje del 14 de diciembre.

    Por 
    Roberto Martínez

    A pocos minutos del último debate presidencial televisado antes de la elección del 14 de diciembre, la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, abordó en un punto de prensa sus expectativas para la instancia que será transmitida por Anatel esta noche.

    La abanderada oficialista afirmó sentirse “tranquila” y enfatizó que su preparación ha estado centrada en presentar propuestas concretas para el país.

    “Es un día importante. Yo me he preparado, estoy tranquila. Espero que podamos poner propuestas para los problemas de la ciudadanía y que la gente pueda hacer un juicio de los debates y decidir el domingo 14”, señaló.

    Jara apuntó a la necesidad de que el debate sea sustantivo y no evasivo.

    Yo espero que haya propuestas ahora, realmente, porque cuando todo se pone en condicional es complejo para la ciudadanía saber qué se está proponiendo”, comentó en referencia a ambigüedades que ha atribuido al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

    Respuesta a la ironía “Jara de Palo”

    Consultada por la broma lanzada horas antes por Kast -quien aludió al famoso “depende” de su participación en el debate de Archi cambiando irónicamente el nombre del grupo Jarabe de Palo por “Jara de Palo”- la candidata evitó entrar en confrontaciones personales.

    Es mejor que la ciudadanía juzgue, porque yo vengo con propuestas para gobernar Chile”, respondió.

    La candidata oficialista también abordó críticas que apuntan a un supuesto tono confrontacional de su parte en debates previos, negando aquellas aseveraciones y defendiendo que su insistencia proviene de la necesidad de obtener respuestas concretas.

    No sé cuál sería el tono confrontacional. Si a uno le preguntan si van a generar recorte fiscal y no responden, es importante que la ciudadanía sepa que no están respondiendo”, afirmó.

    Asimismo, aseguró que en el debate de esta noche buscará instalar “propuestas” y no ataques personales.

    “Creo que no le hace bien a la política desacreditar de manera personal al otro candidato. Él ha tenido varias salidas del libreto estos días, espero que se tranquilice”, dijo.

    Acusaciones de “continuidad”

    Respecto de las acusaciones del comando rival, que la presentan como la candidata de la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, Jara respondió que dichos discursos omiten avances y complejidades.

    Siempre en las campañas se usa que uno es continuidad sólo para lo malo y nunca para lo bueno”, sostuvo. agregando que “estoy por un proyecto país: mejorar la calidad de vida, mejores pensiones, mejor salud, fortalecer a las policías. Ese ha sido el legado de la centroizquierda y es importante continuarlo”.

    También se refirió a los cuestionamientos por supuestos recortes en derechos sociales. Kast ha insistido en que Jara “miente” al advertir retrocesos en propuestas de su programa. La candidata lo descartó.

    Yo vengo a hacer propuestas para Chile. Si él no quiere responderme a mí, no importa. El problema es que debe responderles a los chilenos”, afirmó.

