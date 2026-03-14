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    8M: Justicia de género para todas

    Pilar Maturana CabezasPor 
    Pilar Maturana Cabezas
    KARIN POZO/ATONCHILE

    Este 8M se escuchó en las calles la canción «El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer (...) Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía (...) El violador eres tú́ (…) son los jueces (...)».

    En la canción y la performance del colectivo feminista LasTesis, donde las mujeres apuntan con el dedo al Estado y algunas de sus instituciones, entre ellas la judicatura, ante el reconocimiento que la culpa no es de las mujeres, ni dónde estaban ni cómo vestían, es más bien el patriarcado y la red de estructuras que permiten su perpetuación, que las juzga y las castiga con una violencia representada en el homicidio, la desaparición, la violación y la impunidad.

    Precisamente este año ONU Mujeres realiza un llamado global a desmantelar las diversas barreras estructurales que impiden la igualdad de justicia, con el objetivo de que derechos de niñas y mujeres se cumplan, ejerzan y disfruten. La elección del tema parte del reconocimiento que para millones de mujeres y niñas los derechos solo existen en el papel, lo que nos hace volver la mirada a todo el aparato del Estado que debe trabajar para garantizar derecho de acceso a la justicia y, con ello, materializar sus restantes derechos.

    Para desmantelar la justicia patriarcal se vuelve fundamental el uso de los lentes de género, que permiten a la magistratura conocer y juzgar con una mirada que entiende y visibiliza las barreras de acceso a la justicia que dificultan o imposibilitan el goce o ejercicio de los derechos de mujeres y niñas.

    El desafío propuesto conlleva plantear preguntas al poder del Estado que cumple la función de juzgar. ¿Tomaremos el camino de menor resistencia y adoptaremos la perspectiva de género con meros cambios cosméticos? ¿O seguiremos la senda más ardua y adoptaremos el principio gender mainstreaming reflexionando sobre el rol de jueces y juezas en la reproducción del patriarcado?

    Por Pilar Maturana Cabezas, directora Magistradas Chilenas.

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