SEÑOR DIRECTOR:

Este viernes recién pasado, a los 97 años, falleció en Francia Alain Touraine, uno de los sociólogos más influyentes del último medio siglo, y que tuvo importantes vínculos familiares y profesionales con Chile.

Poco después de la llegada de Gabriel Boric a La Moneda dio una entrevista a La Tercera, en la que manifestó una serie de reflexiones sobre el “estallido” de octubre de 2019, la violencia, la libertad y la desigualdad, la pandemia y el cambio climático, entre otros temas que consideraba relevantes. Sus interpelaciones eran tan valiosas como discutibles, pero sin duda es un autor que hay que conocer.

Considero que tiene particular relevancia en este 2023 volver a una obra que publicó en francés en 1973 y que fue traducida al español el año siguiente: Vida y muerte del Chile popular (Siglo XXI Editores). Se trata de un trabajo de excepcional valor, fruto de la visita que hizo al país en las últimas semanas del gobierno de la Unidad Popular, y donde registra sus reflexiones día a día entre el 29 de julio y el 24 de septiembre de 1973. Por sus páginas circulan las crisis ministeriales, el factor militar, los paros, los continuos problemas al interior de los partidos de la UP y la figura del Presidente Salvador Allende, entre otros temas. Por cierto, su análisis no está exento de polémicas -en lo personal, me distancio de varias de sus conclusiones- e incluso de errores, como reconoce el autor cuando agrega algunas notas expresando que sus pensamientos originales tenían algún problema de hecho o de interpretación.

El libro fue reeditado en 2020 por la Universidad de Santiago de Chile, y sin duda es un aporte adicional a la comprensión de la crisis de 1973, desde una perspectiva de izquierda. Es un “diario sociológico”, como lo denominó Touraine, que conviene mirar junto con otras memorias, entrevistas e historias sobre la crisis de la democracia chilena y el 11 de septiembre de 1973.

Alejandro San Francisco

Profesor de la Universidad San Sebastián y de la P. Universidad Católica de Chile; director de Formación del Instituto Res Publica