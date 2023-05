Anomia creciente

SEÑOR DIRECTOR:

El país está sufriendo de anomia en su sentido sociológico. No en cuanto a la falta de normas, que en verdad abundan, sino en cuanto a que crecientemente hemos estado haciendo caso omiso de ellas.

Automovilistas, ciclistas y motoristas obedecen las reglas del tránsito según les convenga; el respeto a la autoridad, especialmente la policial, algo básico para mantener la civilidad, es deficiente; delincuentes y terroristas operan como si gozaran de impunidad; estudiantes interrumpen sus clases rompiendo las normas de sus escuelas; cerrar calles y caminos y no pagar el pasaje en la locomoción colectiva es un deporte; casas y terrenos ajenos “se toman” así no más; etc. Esta anomia puede conducir a la desorganización social, y a que el pueblo tenga una vida indigna y frustrada.

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario