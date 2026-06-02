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    Aplausos para plan oncológico, silencio para Decreto 333

    Jaime MañalichPor 
    Jaime Mañalich
    1 JUNIO 2026 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JOSE ANTONIO KAST, DURANTE CUENTA PUBLICA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La Cuenta Pública del Presidente de la República alude a varios aspectos de salud de la población. La alerta oncológica ha logrado contactar al 99% de las más de 33.000 personas en lista de espera, con 80% de avance en la resolución de casos críticos. Viene la parte difícil, que efectivamente las personas reciban la atención que está pendiente. Los 4.800 cupos vía Fonasa resueltos en prestadores privados es un alivio insuficiente. Hay el riesgo que el recorte GRD contrarreste el impulso del plan oncológico, reduciendo la capacidad resolutiva de los hospitales cuando se busca acelerar atenciones.

    El Presidente se hace cargo del problema de gestión asistencial, cuando se alude al Sistema de Alta Dirección Pública. Al asumir, 184 de los 321 cargos directivos en servicios y hospitales estaban vacantes, la mayoría en direcciones operativas. La vacancia del 57% de los cargos directivos hospitalarios explica en parte la ineficiencia de gestión que el sector sufre. Propone una evaluación y modernización del sistema ADP; y es relevante que se reafirme que el Servicio Civil es un instrumento esencial de la gestión pública para Chile. Perfeccionar la ADP es una medida estructural de mediano plazo; pero crucial.

    De las auditorías a la fecha, hay más de US$3.000 millones en pagos pendientes detectados en servicios públicos. Ello discrimina gravemente a las empresas medianas y pequeñas de salud, generando de hecho monopolios. En alimentación saludable, el caso Junaeb duele como ejemplo de irregularidades: pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales irregulares. El fraude en Junaeb afecta directamente la alimentación escolar de los más vulnerables. En el escándalo de licencias médicas, cuya mejor gestión podría ser suficiente para todo el ahorro que se le pide a salud, se anuncia la creación de una Fuerza de Tarea Legal para acelerar sumarios de licencias médicas malhabidas. Poco.

    La anunciada indicación al proyecto de ley de sala cuna para avanzar hacia un sistema universal es de una importancia insoslayable, que podría eliminar la barrera de contratación femenina. La cobertura de sala cuna tiene impacto en salud materno-infantil, desarrollo cognitivo temprano y participación laboral femenina. El discurso lo encuadra correctamente como medida transversal entre educación, trabajo y demografía.

    La creación de la Secretaría del Plan Chile Renace y Comisión Asesora Presidencial para enfrentar la caída de la natalidad es una iniciativa loable, pero encontrar soluciones a esta crisis, que amenaza la existencia misma de la nación, se ha demostrado muy difícil. Iniciativas como el plan Crecer en Familia, o la entrega de un bono son loables, pero las causas culturales para decidir tener menos hijos son profundas y estructurales.

    Con todo, el discurso esquiva mencionar los recortes presupuestarios. Así, se presenta una agenda de salud con medidas reales en un contexto fiscal que las contradice parcialmente.

    Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC

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