SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Aritmética laboral

    Jorge JaraquemadaPor 
    Jorge Jaraquemada
    Foto: Drazen Zigic.

    La discusión sobre cómo enfrentar un desempleo elevado y persistente ha mostrado cuán fácilmente el debate público puede dejar de ser técnico y devenir en caricatura. En ese contexto, el gobierno propuso ampliar el período para promediar la jornada de trabajo —de cuatro a dieciséis semanas—, manteniendo intacto el límite legal y la reducción gradual hacia las 40 horas. De inmediato, las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo reaccionaron como si aquello equivaliera a ampliar la jornada a 52 horas semanales.

    Se podrá estar en contra de esta iniciativa, pero no corresponde describirla como una regresión. La flexibilidad laboral no consiste en retroceder a relaciones decimonónicas ni en suprimir derechos, sino en reconocer una realidad elemental: los sectores productivos no funcionan de igual modo, las empresas no tienen la misma estacionalidad y los trabajadores no siempre requieren idéntica distribución de su jornada. Discutir cómo se organizan las horas de trabajo no equivale a aumentar el tiempo máximo de su jornada laboral.

    La economía real no puede encerrarse en un molde uniforme. Hay actividades que concentran su demanda en determinados períodos del año y otras que operan con estabilidad; y hay empresas cuyos ciclos productivos exigen una organización distinta de la jornada sin alterar el número total de horas trabajadas. La pregunta es si la ley será capaz de ordenar esa diversidad sin destruirla. Cuando la regulación permite compatibilizar los ciclos productivos con la organización del trabajo, facilita la contratación formal y reduce la informalidad.

    Chile no está discutiendo en abstracto. Lo hace en medio de tasas de desocupación inusualmente altas —con mujeres y jóvenes especialmente golpeados— y con una economía que necesita recuperar capacidad de generar empleo formal. En ese escenario, presentar cualquier mecanismo de flexibilidad como una forma encubierta de precarización revela incomprensión del problema. No hay derechos laborales efectivos si no existen puestos de trabajo que proteger. Y tampoco hay protección real cuando una regulación excesivamente rígida dificulta la contratación o empuja a trabajadores y empresas hacia la informalidad.

    La izquierda suele hablar de la dignidad del trabajo, pero muchas veces olvida la dignidad de tener trabajo. La primera exige condiciones justas; la segunda comienza por la posibilidad de acceder a un empleo. Un régimen laboral puede exhibir una fisonomía impecable en el papel y, aun así, ser insuficiente para quien busca empleo. Puede proclamar derechos valiosos y, sin embargo, elevar los costos de contratar, formalizar y crecer. La calidad de una política laboral se mide, precisamente, por su capacidad de equilibrar protección, productividad y empleabilidad.

    Presentar la revisión de un mecanismo de promedio como si implicara instaurar una semana laboral de 52 horas puede ser un recurso comunicacional eficaz, pero no contribuye a una discusión seria. No es lo mismo redistribuir una jornada dentro del límite legal que ampliarla. Nada de esto implica renunciar a límites, derechos, fiscalización ni descansos. Significa reconocer que los puestos de trabajo no se crean por decreto y que la formalidad difícilmente se fortalecerá tratando a todas las empresas como si enfrentaran idénticas condiciones productivas. Una legislación moderna debe proteger a las personas sin impedir que el empleo formal pueda crearse.

    Por eso, el debate sobre las 40 horas merece menos teatralidad. Discutir mecanismos de flexibilidad para distribuir la jornada no equivale a suprimir su duración máxima. Confundir ambas cosas no es un error baladí: es reemplazar la deliberación sobre políticas públicas por consignas ideológicas. En tiempos de alto desempleo, Chile no puede darse el lujo de cerrar la puerta a instrumentos que faciliten la contratación formal. Proteger el trabajo también supone crear las condiciones para que exista.

    Por Jorge Jaraquemada R., Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

    Más sobre:Jornada laboralFlexibilidadTrabajoIzquierdaDesempleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Lo más leído

    1.
    La Odisea de Rosalía

    La Odisea de Rosalía

    2.
    Además de la natalidad, los cuidados

    Además de la natalidad, los cuidados

    3.
    En qué se entretienen los fomes

    En qué se entretienen los fomes

    4.
    Ojo con el chicle

    Ojo con el chicle

    5.
    ¿Quién debe decidir los impuestos: el Congreso o la ONU?

    ¿Quién debe decidir los impuestos: el Congreso o la ONU?

    6.
    Los puritanos y la quema de brujas

    Los puritanos y la quema de brujas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados
    Chile

    Campaña de invierno: Sincicial es el virus de mayor circulación con un 22,9% de los casos detectados

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028
    Negocios

    Puente Chacao alcanza un nuevo hito y se espera que esté operativo a finales de 2028

    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Adidas tuvo una final del Mundial soñada, pero el certamen le asestó una caída histórica en bolsa

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Desmenuzando a un Boca Juniors en reconstrucción que desembarca en Rancagua para desafiar a O’Higgins
    El Deportivo

    Desmenuzando a un Boca Juniors en reconstrucción que desembarca en Rancagua para desafiar a O’Higgins

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Terence Atmane por el paso a los cuartos de final del ATP de Washington

    Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.
    Mundo

    Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Ascienden a 10 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo