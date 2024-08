Columna de Cristóbal Osorio: La hora de Bachelet, la hora de la izquierda

Hace 1 hora

Convertirse en líder del progresismo no es solo una oportunidad, sino que también un tránsito obligado, pues la ex Presidenta está en el momento y el lugar preciso, lo quiera o no, para articular esta discusión, de la cual depende el futuro de las izquierdas chilena y latinoamericana.