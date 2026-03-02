SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Defraudar en medio de la emergencia

    Susana SierraPor 
    Susana Sierra
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Si usted tuviera 19 o 20 años, una empresa recién constituida, integrada por tres personas -que son sus familiares- y sin activos relevantes, ¿cree que se podría adjudicar un contrato por más de $6.700 millones para prestar servicios al Estado? La respuesta debería ser obviamente negativa. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió con la empresa San Nicolás SpA en el contexto del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

    Este dato no es una especulación y lo conocemos luego de que 13 camioneros denunciaran haber sido subcontratados por esa empresa sin recibir el pago correspondiente.

    Pero vamos por parte. San Nicolás SpA fue contratada vía trato directo para el arriendo de maquinaria pesada destinada al retiro de escombros en la emergencia. Sin embargo, al investigar a fondo, la Contraloría descubrió un cuadro inquietante: ausencia de boletas de garantía, subcontratación total e informal de los servicios, sobreprecios y una débil -o incluso inexistente- verificación de antecedentes. Pero lo que resulta aún más preocupante es la propia configuración de la empresa, un detalle mínimo que debe chequearse antes de entregar una suma millonaria, más aún si los recursos son públicos. En este caso, estaba compuesta por apenas tres personas, una de ellas de 20 años, quien figuraba como representante legal desde 2023, cuando tenía solo 18 años.

    Fueron cinco los informes que emitió Contraloría sobre el uso de los recursos públicos destinados a enfrentar la contingencia en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Las observaciones involucran a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura, y derivaron en sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

    Los informes consignan pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios, graves deficiencias de control, rendición y trazabilidad de los beneficios otorgados e, incluso, vulneraciones a la normativa de compras públicas. Si bien serán los organismos competentes quienes determinen eventuales responsabilidades, lo que dicen los informes no parece una mera desprolijidad contable. Entonces el cuestionamiento es más profundo que el detalle técnico y se hace necesario entender cómo miles de millones de pesos públicos terminan comprometidos sin garantías mínimas y sin una evaluación suficiente de idoneidad técnica y financiera.

    Tal como se advirtió durante la pandemia, las grandes emergencias son terreno fértil para la corrupción. Las crisis alteran prioridades, aceleran decisiones, debilitan controles e introducen urgencia, presión e incertidumbre. Y cuando el estándar se relaja en nombre de la rapidez, el riesgo se expande. Es ahí donde se pone a prueba realmente la integridad de las instituciones.

    En este contexto, la palabra defraudar adquiere pleno sentido. No solo porque implica engañar, sino porque supone desilusionar y quebrar la confianza pública. Cuando los recursos destinados a enfrentar una tragedia se administran sin resguardos mínimos, no se compromete solo el presupuesto, sino la credibilidad institucional. Y entonces la pregunta ya no es solo cómo ocurrió, sino por qué los controles no funcionaron.

    El patrón no resulta desconocido. Recuerda al Caso Convenios y nos muestra una vez más que cuando los recursos son públicos pareciera que no son de nadie. Es como si se diluyera la noción de dueño y, con ello, la intensidad del control y de la responsabilidad. La emergencia no puede transformarse en un espacio de excepción ética o del relajo de los estándares. Por el contrario, exige reforzarlos. Y no está de más decirlo, esos estándares no operan únicamente en las crisis; son el piso que debe regir siempre en la administración de recursos públicos. La debida diligencia no desaparece porque se requiera rapidez, porque, al final día, hacer negocios con empresas de papel o con malos antecedentes financieros, técnicos y operativos, puede desembocar en una crisis mayor. Además, si bien el trato directo es legítimo en situaciones excepcionales, requiere de verificación.

    Nada de esto es ciencia ficción. Lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y estamos dependiendo de factores externos para conocer los hechos, y luego de auditorías y del rol de la Contraloría para detectar lo que debió prevenirse con controles básicos y el sentido común. Cuando el sistema de control ex post se transforma en el principal mecanismo de detección, es porque el control ex ante falló.

    Si no fortalecemos el control interno, la trazabilidad del gasto y la responsabilidad personal en la administración de recursos públicos, cada catástrofe seguirá teniendo una doble dimensión: la tragedia humana y la oportunidad para el abuso. Porque la reconstrucción no es solo material; es también institucional. Y si no resguardamos la probidad cuando todo parece urgente, la emergencia no solo dejará escombros en el suelo, sino también la confianza.

    Más sobre:Recursos públicosControl fiscalRecosntrucción Viña y QuilpuéContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Lo más leído

    1.
    ¿Los chinos son comunistas? ¡Me desayuno!

    ¿Los chinos son comunistas? ¡Me desayuno!

    2.
    Súper lunes: lo barato cuesta caro

    Súper lunes: lo barato cuesta caro

    3.
    Pelando el cable

    Pelando el cable

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje
    Chile

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers