Democracia

SEÑOR DIRECTOR:

Uno ve con mucha preocupación el surgimiento de grupos extremos de lado y lado. Lamentablemente, el 2019 un sector de la población se sintió cómodo con la violencia, y diversas encuestas demostraban que se creía que ella era necesaria para conseguir ciertos fines. De ahí vimos el surgimiento y desarrollo del “octubrismo” destructivo.

Sin embargo, la tercera ley de Newton nos dice que para “toda acción hay una reacción igual y opuesta”. Hoy estamos viendo el surgimiento de esa reacción: grupos autodenominados “patriotas”, que no dudan en actuar como barras bravas, ocupando el amedrentamiento contra aquel que quiere impulsar el diálogo o que piensa distinto, como le ocurrió al senador Macaya. Quienes somos demócratas debemos condenar y aislar ambos grupos, no cayendo en la tentación de validarlos solo porque son serviciales a mis ideas. De lo contrario, entraremos en un punto de no retorno que significará una espiral de violencia, y que, en último término, es contrario a todo principio democrático.

Pablo Aldunate Allegro

Fundación para el Progreso