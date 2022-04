SEÑOR DIRECTOR

En su columna del domingo, la periodista Paula Escobar me acusa equivocada -o intencionalmente- de una serie de actos y dichos en contra de la lactancia, la maternidad y el género, con ocasión del frustrado viaje a La Araucanía por parte de la ministra Siches.

Lejos de lo que señala la columnista, nuestra denuncia se basa en un hecho concreto: el uso irregular de privilegios por parte de autoridades del Estado. La pregunta no es si la ministra puede o no amamantar, qué edad tiene la hija o si su pareja la puede o no acompañar en esa responsabilidad. Esas son decisiones personales de la ministra y no nos corresponde a nosotros discutirlo.

Lo que nosotros cuestionamos es que la ministra, por acto de su propia autoridad, acceda a ciertos privilegios que millones de mujeres chilenas no tienen. Si la decisión de este gobierno es que todas las mujeres de Chile puedan viajar por el país acompañadas por sus parejas para cuidar a sus hijos, o que podrán llevarlas a sus lugares de trabajo y tener oficinas espaciosas para poder amamantar, puede contar con nuestro apoyo. Si la decisión es que solo lo hagan algunas autoridades del Estado, tendrá nuestro rechazo más enérgico.

Cuando la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, viajó a Nueva York en compañía de su pareja e hija recién nacida, pagó de su bolsillo el costo del viaje, porque consideró que las actividades de su pareja eran personales y no institucionales. Un hecho político evidente. Cuando la ministra del Interior viaja a La Araucanía y usa los recursos de todos los chilenos para fines personales, no es un hecho político, sino un abuso de privilegios que exigimos investigar. A diferencia de lo que piensa la columnista, no son detalles de lactancia.

Mauricio Ojeda

Diputado