Elkika Ilmenau: Donde come la gallada

Hay quienes dicen que los parroquianos de este restaurante y los del Lomit’s tienen una rivalidad similar a la de algunos fans de los Rolling Stones y los Beatles. O sea, se puede ser habitué de Elkika o del Lomit’s, pero no de ambos. En lo personal no tengo ese problema, ya que aunque hace más de cuarenta años soy parroquiano del Lomit’s, me gusta pasar de vez en cuando por Elkika. ¿La razón? Es un sitio donde se come bien y a muy buen precio, por lo mismo suele estar repleto en sus dos locales.

Justamente la semana pasada decidí apersonarme en la sucursal de Diego de Velázquez a la hora de almuerzo. Obviamente el lugar estaba lleno, pero aún así logré conseguir una pequeña mesa al fondo del comedor y frente a la barra.

El pedido fue más que fácil: un completo ($4.100) y una garza ($3.500) que llegó rápidamente. Poco después arribó el completo, que en Elkika tiene la particularidad de llevar palta más tomate, chucrut, salsa americana y una mayonesa sencillamente exquisita. Es decir, lo que en la mayoría de las fuentes de soda llamarían Dinámico. Además, la salchicha venía bien doradita, tal como se había pedido. Todo esto en un pan blandito y resistente. ¿Qué más puedo decir? Que este debe ser uno de los mejores completos de la ciudad y que se comió como debe ser: una vez que se tomó y comenzó a consumir, no volvió a la mesa.

Después, como estaba en Elkika, me pareció que no podía dejar de probar su clásico sándwich Kika ($7.600), que consiste en una fricandela bien gordita más una buena cantidad de cebolla cruda, pepinillos fileteados y la ya elogiada mayonesa del local, en abundancia. Obviamente, servido en una frica también gordita y que resistió muy bien la contundencia del sándwich que -como siempre- fue puro sabor entre la carne, la cebolla cruda y los pepinillos. Y claro, la mayonesa, que es como el hilo conductor de todos los ingredientes. Debo decir que prácticamente cada vez que visito este lugar pido este sándwich y siempre, pero siempre, está al mismo nivel. Un verdadero golazo.

Da gusto ver a Elkika Ilmenau (no El Kika, como algunos insisten en decir) ofreciendo la misma buena comida de siempre y a precios justos. Y da gusto también ver a la gente hacer fila diariamente al almuerzo y al finalizar sus jornadas de trabajo para comer y beber algo ahí. Profesionales jóvenes, oficinistas, empleados del comercio, estudiantes y hasta jubilados se pueden ver felices comiendo y repletando este lugar todos los días. Es, al final, donde come la gallada.

CONSUMO TOTAL: $15.200

DIRECCIÓN: Diego de Velázquez 2109, teléfono 222310260, Providencia.

HORARIO: Lunes a viernes 9:15 hrs. a medianoche. Sábado 10 hrs. a medianoche.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.