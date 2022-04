Falta de autocrítica

SEÑOR DIRECTOR

Luego de conocer que recientemente diversas y respetadas encuestas dan por ganador al Rechazo en el plebiscito de salida, la reacción de diversos integrantes de la Convención Constituyente es de soberbia, incluida su presidenta, al minimizar sus gruesos errores y argumentar que el problema se puede deber “a falta de información” o que “tiene más credibilidad el resultado de las elecciones pasadas”.

Junto con lamentar la poca capacidad de autocrítica de muchos constituyentes, que al parecer no tienen conciencia de lo serio que es su trabajo para el futuro de nuestro país, me parece que este es un claro ejemplo del dicho que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Roberto Darrigrandi U.

Economista