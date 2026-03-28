Francia: Agrupación Nacional avanza, pero tropieza

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una pregunta ya domina la vida política francesa: ¿Podrá finalmente llegar al poder Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen? Las elecciones municipales ofrecen un primer elemento de una respuesta: sí, el partido de extrema derecha está avanzando, pero aún no está ganando en todas partes.

La noche del anuncio de los resultados, el domingo 22 de marzo, su presidente, Jordan Bardella, celebró “el mayor avance en la historia” del movimiento. Las cifras le dan en parte razón: más de 2.000 concejales municipales elegidos, frente a 850 en 2020, y casi 50 ciudades gobernadas, frente a una docena previa. La RN está cambiando de escala: se está estableciendo, administrando y consolidando en el panorama político francés a largo plazo.

En las ciudades que ya dirige, como Hénin-Beaumont o Fréjus, sus alcaldes fueron reelegidos sin demasiada dificultad. Una situación muy diferente a la de finales de los años 90, cuando sus primeras experiencias locales en Vitrolles o Tolón, consideradas brutales y muy ideológicas, llegaron rápidamente a su fin. La RN está ahora adoptando una gestión más pragmática, centrada en los servicios municipales y la seguridad.

Pero esta normalización tiene sus límites. En las grandes ciudades, el partido a menudo no da el último paso. En Marsella, una alianza de izquierda fue suficiente para bloquear su camino. En otros lugares, parte de la derecha sigue negándose a aliarse con ellos, a diferencia de la izquierda, donde las alianzas, especialmente con La Francia Insumisa, se han multiplicado, impidiendo algunas victorias.

Este “techo de cristal” no ha desaparecido. El RN ya no es un partido marginal, pero sigue siendo un partido que sigue parcialmente aislado, especialmente en los centros urbanos, como demuestra su ridícula puntuación en París, con un 1,61% de los votos. La victoria en Niza de Éric Ciotti, aliado de la RN y antiguo líder de la derecha tradicional, marca un punto de inflexión: los diques empiezan a romperse. Despacio, pero con seguridad.

Por David Doucet, periodista francés, experto en extrema derecha.