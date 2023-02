Golpe a las pymes y a la clase media

SEÑOR DIRECTOR:

Si bien ya comenzó a aplicarse el IVA a los servicios profesionales, a partir del 1 de enero pasado, y que el tema ha quedado sumergido en medio de vacaciones y los lamentables incendios que afectan a varias regiones del país, la aplicación de este impuesto continúa provocando controversia por el efecto que provoca en las pymes y la clase media; esto, por varias razones.

Para muchas empresas que ahora deben pagar un 19% adicional, no les es sencillo traspasar ese costo a los clientes, dado que se trata de servicios que en muchos casos son intangibles; y si logran hacerlo, probablemente no será de manera completa, debiendo absorber parte o todo el gravamen, afectando ingresos y el funcionamiento de, en su mayoría, micro y pequeñas empresas. Además, a aquellas pymes que no puedan traspasar el costo, tampoco les será fácil cumplir con todos los requisitos para transformarse en sociedades de profesionales y ser reconocidas como tales por el Servicio de Impuestos Internos.

Adicionalmente, el traspaso del monto del IVA a clientes podría generar una diferencia entre prestadores según como estén constituidos, fomentando aún más la informalidad, y provocando competencia desleal en algunos rubros ahora afectos, como es el caso de los eventos profesionales.

Dicho esto, continuaremos insistiendo ante el gobierno y el Congreso para que esta medida se postergue hasta que se encuentre una solución al perjuicio causado.

Carlos Huete

Presidente Asociación de Eventos de Chile