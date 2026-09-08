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    La batalla por los votantes indecisos de Brasil: las mujeres

    La familia Bolsonaro ha tenido dificultades para captar el voto femenino, pero la inflación y otros problemas económicos podrían brindarles una oportunidad ahora.

    Por 
    Thomas Traumann/Americas Quarterly
    Manifestación contra el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de participar en un intento de golpe de Estado en 2023, en Río de Janeiro, el 3 de agosto de 2025.

    Por Thomas Traumann, analista político en GloboNews TV y el periódico O Globo. Es miembro del consejo editorial de Americas Quarterly. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

    Cuando el primer anuncio oficial de campaña de Flávio Bolsonaro se emitió el sábado pasado en la televisión brasileña, apareció junto a su esposa, sus dos hijas y su madre. “Todos conocen a mi padre”, dijo, refiriéndose al expresidente Jair Bolsonaro, “pero mis hijas, mi esposa y mi madre me hicieron ser quien soy”.

    “Mi padre siempre estuvo trabajando”, continuó el candidato de 45 años, “y pasé la mayor parte de mi infancia con mi madre. Después, conocí a Fernanda”, su esposa. El video muestra entonces a Fernanda diciéndole a Flávio: “Te cambié mucho, te reeduqué. No me extraña que ahora seas el moderado Bolsonaro”.

    El montaje refleja una realidad más amplia: las mujeres parecen ser el electorado clave en las elecciones brasileñas de octubre. Flávio Bolsonaro actualmente está nueve puntos por detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre las mujeres, según la última encuesta de Quaest. Entre el electorado en general, Bolsonaro solo está tres puntos por detrás.

    Hay antecedentes en esto. Bolsonaro padre también tuvo dificultades con el electorado femenino, al igual que muchos candidatos de extrema derecha en todo el mundo, incluidos Javier Milei y Donald Trump. Muchos observadores creen que Jair Bolsonaro perdió por un estrecho margen su intento de reelección frente a Lula en 2022, en gran parte debido a su desastrosa gestión de la campaña de vacunación contra el Covid-19, un tema que las votantes consideraban el más importante en las elecciones de aquel entonces.

    Esa desventaja fue particularmente dolorosa porque las mujeres tienen mayor probabilidad de votar que los hombres en Brasil: representaron el 53% del total de votos en las elecciones de 2022. Es muy improbable que, cuatro años después, Flávio Bolsonaro gane entre el electorado femenino; pero, si quiere tener alguna posibilidad de ganar las elecciones, debe reducir esa diferencia.

    Sin embargo, el anuncio televisivo de Bolsonaro pone de relieve uno de los mayores problemas que enfrenta su candidatura: la ausencia de su madrastra, Michelle. Candidata al Senado por el Distrito Federal, Michelle es la figura política evangélica femenina más prominente de Brasil y tuvo un reciente enfrentamiento público con su hijastro. En un video publicado en junio, acusó a Flávio Bolsonaro de maltratarla, desestimar sus opiniones políticas y, junto con su hermano, de incitar una campaña de odio en su contra en las redes sociales. Semanas después, ambos se reconciliaron públicamente, pero la distancia entre ellos sigue siendo evidente. Uno de los hermanos de Flávio, Eduardo, políticamente activo, respaldó a otro candidato al Senado argumentando que Michelle “no era de fiar”.

    La plataforma de Flávio Bolsonaro incluye una sección específica dedicada a los derechos de la mujer, con la promesa de cursos de educación financiera, líneas de crédito especiales para mujeres emprendedoras y la creación de un asistente de IA para recibir denuncias de violencia doméstica. Esta última propuesta representa un terreno inexplorado para la familia; después de todo, su padre, Jair Bolsonaro, era conocido por sus frecuentes comentarios sexistas y solía desestimar el debate sobre la violencia contra las mujeres como una mera “queja”.

    Flávio también pudo haber perdido una oportunidad clave cuando, tras meses de afirmar que nominaría a una mujer como su compañera de fórmula, optó por Alfredo Gaspar, un congresista de su propio partido. Flávio ya le había ofrecido el puesto a Tereza Cristina Corrêa, senadora conservadora, pero su partido le impidió aceptar el puesto.

    El mismo día en que Flávio Bolsonaro apareció en televisión con su familia, Lula participó en un acto en Belo Horizonte con 7.000 candidatas del Partido de los Trabajadores. En su discurso, Lula afirmó que 40.000 perpetradores de violencia contra las mujeres habían sido arrestados en los últimos tres meses gracias a un programa del gobierno federal y que, de ser reelegido, implementaría clases de igualdad de género en las escuelas.

    No está claro qué mensaje de los candidatos resultará más efectivo esta vez. Un análisis de la última encuesta de Quaest revela que los votantes indecisos de Brasil son predominantemente mujeres de entre 25 y 40 años. Suelen ser madres de niños pequeños, católicas, de clase media baja, se identifican como mestizas, con una educación secundaria y viven en las afueras de las grandes ciudades del sureste. La mayoría son madres solteras. Más del 51% de las familias brasileñas están encabezadas por mujeres, una figura a la que a menudo se hace referencia aquí como las mãe coragem (“madre coraje”).

    Muchas de estas mujeres tienen más de un trabajo. Son auxiliares de enfermería, panaderas, peluqueras, cuidadoras, empleadas domésticas, niñeras, dependientas, cajeras de banco, representantes de ventas de Natura y conductoras de Uber.

    “Trabajan tanto y se dedican tanto a sus familias que no tienen tiempo para seguir las noticias políticas. Solo empiezan a prestar atención en los días previos a las elecciones, y su decisión no se basa en valores, sino en propuestas concretas que podrían mejorar sus vidas o las de sus hijos”, afirmó el politólogo Felipe Nunes, director de Quaest.

    El perfil demográfico de estas votantes indecisas se asemeja más al electorado de Lula que al de Bolsonaro. Sin embargo, la insatisfacción con el costo de vida y la seguridad pública ha alejado a muchas de ellas durante el último mandato de Lula. Ahora, el futuro político de Lula y Bolsonaro depende en gran medida de las mãe coragem.

    Más sobre:BrasileleccionesLulaFlávio BolsonaromujeresJair BolsonaroMichelle BolsonaroAlfredo GasparQuaestmãe coragem

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