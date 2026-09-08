SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un ojo en el piso y otro en el horizonte

    Juan Carlos GarcíaPor 
    Juan Carlos García
    Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    La última semana nos ha empujado a reflexionar sobre nuestra capacidad de construir futuro a partir de nuestros aprendizajes. Las disímiles reacciones a la invitación de Bellolio y Vodanovic a pensar Chile a treinta años; la conmemoración del plebiscito que rechazó la propuesta constitucional; y la partida de Camilo Escalona, recordado por su capacidad de poner al país en el centro, más allá de las diferencias con sus ideas.

    Son hechos distintos, pero nos plantean la misma pregunta: cuánto destinamos a profundizar las diferencias del presente y cuánto a construir acuerdos para abordar las urgencias y desafíos del futuro.

    A Chile no le faltan diagnósticos: llevamos más de una década discutiendo los mismos desafíos. Nos ha faltado aceptar que ningún sector político podrá resolverlos únicamente desde su propia vereda. Nuestro problema no es la falta de capacidad para llegar a acuerdos, sino haber convertido el desacuerdo en una forma de identidad. Cambiar los incentivos de nuestro sistema político es parte de la respuesta, pero también necesitamos reconocer aquellos acuerdos básicos que nos permitan construir sobre una base común.

    Hemos confundido alternancia con volver a empezar y seguimos planteando como contradictorias cuestiones que necesitamos abordar simultáneamente.

    Estado o sector privado es una de ellas. Chile necesita un Estado eficaz y moderno, que garantice condiciones básicas de calidad de vida y conduzca desafíos de largo plazo; y un sector privado dinámico, que invierta, innove y genere empleo.

    Crecimiento o equidad es otra falsa disyuntiva. Necesitamos crecer para generar empleo y financiar mejores servicios públicos. Pero ese crecimiento debe ofrecer oportunidades reales a todos, independientemente de su origen.

    Urgencia o largo plazo es una tercera falsa disyuntiva. La seguridad exige respuestas hoy; mejorar la educación requiere políticas sostenidas durante décadas. Ambas son urgentes, aunque sus tiempos sean distintos.

    Ninguna de estas ideas es nueva. Lo nuevo debiera ser dejar de abordarlas como si tuviéramos que elegir entre una u otra. El desempleo alcanza 9,5%, el crecimiento sigue siendo insuficiente y los jóvenes de 16 a 24 años ocupan el último lugar entre los países evaluados por la OCDE en comprensión lectora y razonamiento matemático.

    Según Cadem, Canadá es hoy el país con mejor imagen entre los chilenos, con 85% de valoración positiva, y Mark Carney el líder internacional mejor evaluado, con 65%. Canadá no carece de diferencias ni debates difíciles. Su fortaleza ha sido procesarlos sin volver a discutir permanentemente sus fundamentos como sociedad. Esa base le permite enfrentar con mayor cohesión tensiones complejas, como la que vive hoy en su relación comercial con Estados Unidos.

    En un mundo de incertidumbres económicas y geopolíticas, consolidar nuestros mínimos comunes se vuelve especialmente necesario. No vivimos aislados y no podemos controlar las tempestades que vendrán desde fuera, pero sí decidir sobre qué bases queremos enfrentarlas.

    No se trata de alcanzar una unanimidad imposible ni de renunciar a nuestras diferencias, sino de distinguir entre aquello sobre lo cual podemos discrepar y aquello que no debiéramos volver a revisar cada cuatro años. Quizás la memoria de Camilo Escalona nos deja una buena lección: son las convicciones claras las que permiten llegar a acuerdos sin temor a perder la propia identidad.

    Por Juan Carlos García, ex ministro de Obras Públicas y ex embajador en Canadá.

    Más sobre:AcuerdosChileCrecimientoCanadá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    Tras caso de niños haitianos: Defensor de la Niñez advierte que familias han retirado a sus hijos de colegios por temor

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    Partidos endurecen críticas contra embajador de Estados Unidos tras dichos por estallido social y diplomático sostiene breve cita con canciller

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

    Lo más leído

    1.
    El empleo que no vuelve

    El empleo que no vuelve

    2.
    El espejismo de las Isapres

    El espejismo de las Isapres

    3.
    El silencio de las víctimas

    El silencio de las víctimas

    4.
    Mujeres en directorios

    Mujeres en directorios

    5.
    La batalla por los votantes indecisos de Brasil: las mujeres

    La batalla por los votantes indecisos de Brasil: las mujeres

    6.
    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía
    Chile

    Pérez Mackenna dice que embajador Judd entregará información sobre el 18-O y la pondrán a disposición de la Fiscalía

    Quién es Vinko Fodich: el exfiscal que investigó a “La Quintrala”, que defendió al excabo Zamora y que ahora está investigado

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas
    Negocios

    Hacienda frena arribo de nuevo coordinador tributario de Quiroz por causas relacionadas a prácticas elusivas

    Wom anuncia cambios en la dirección de la empresa y la nueva salida de Chris Bannister, el “Tío Wom”

    BC afirma que fuerza de trabajo de Chile es una de las más expuestas al riesgo de automatización entre países de la Ocde

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord
    El Deportivo

    En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal debuta en la Champions League contra Feyenoord

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    El sorpresivo reto de Manuel Pellegrini al héroe del triunfo del Betis en Lille por la Champions League

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct: nuevos Metroid y Kirby, Final Fantasy VII y todos los grandes anuncios para Switch 2

    “Surprise and shine”: sigue en vivo los anuncios y novedades del evento de Apple 2026

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)
    Cultura y entretención

    Cuáles son las grandes batallas de los Emmy 2026 (y dónde ver la ceremonia)

    Inti Illimani Histórico lanza en vinilo su nuevo álbum en vivo

    Orquesta y Coro SIP hicieron vibrar el Teatro Municipal de Santiago junto a Los Jaivas

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera