La ciencia debe ser una política de Estado (el compromiso que falta)

Durante la Cuenta Pública de este lunes, el Presidente de la República José Antonio Kast mostró una visión acertada al señalar que la red de Metro es una política de Estado y no el acierto de un gobierno en particular

Es precisamente esa mirada de largo plazo la que extrañamos para el desarrollo de la ciencia en Chile donde la inversión en investigación y desarrollo (I+D) lleva estancada desde hace tres décadas sin superar el 0,4% del PIB. Si hace 30 años las autoridades hubieran asumido ese compromiso transversal, probablemente hoy nuestro promedio de inversión sería similar al 3% que invierten en promedio los países de la OCDE en I+D.

Es positivo que la autoridad reconozca públicamente el nivel de excelencia de la investigación que se hace en las universidades chilenas, lo dijo también durante la entrega de la Estrategia Nacional de CTCI la semana pasada. Sin embargo, es un error creer que esa excelencia se transforma por sí sola en innovación y productividad. El desarrollo científico no es inmediato y, menos aún, puede ponerse por debajo de la productividad. Cuando la investigación y el desarrollo científico se ubican al lado del bienestar, del manejo de recursos, de las condiciones de igualdad, hay menos posibilidades de tomar decisiones incorrectas.

El conocimiento no se puede juzgar por una utilidad inmediata o por un retorno económico. La mirada utilitarista de la investigación está equivocada y no debe desanimar a quienes hacemos investigación.

Para que la ciencia rinda frutos aplicables y contribuya a la productividad, es imprescindible contar con una sólida base de investigación fundamental y que coexista con la investigación más aplicada. No existe tal tensión entre ambas. Si debilitamos una, afectamos la otra. Pero, además, perjudicaremos la formación de nuevos investigadores, que son quienes tomarán el relevo para construir un modelo de desarrollo basado en conocimiento.

Hoy es el momento ideal para que, como país, definamos las prioridades que necesitamos en materia de ciencia y conocimiento. Los desafíos que enfrentamos son complejos y multifactoriales, y por esa misma naturaleza, no se resolverán ni en cuatro ni en ocho ni en doce años. Entenderlos como un continuo en el que la I+D va construyendo más conocimiento y, a partir de este, genera las condiciones para la innovación, la generación de spin-offs o start-ups y la aplicación de la ciencia es una mirada que hasta ahora está ausente.

Llevamos casi 30 años esperando que alguien inicie este trabajo de largo aliento. Estamos a tiempo para establecer definiciones en áreas clave como la cohesión social, el cambio climático, la seguridad hídrica, el envejecimiento de la población y la seguridad alimentaria. Definidas las prioridades, será rol del Estado garantizar un marco de apoyo sostenido en el tiempo que permita a la ciencia, al conocimiento y a la investigación generar las innovaciones que nuestro país tanto necesita.

Por Christian González-Billault, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile