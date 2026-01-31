SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La debacle

    Paula Escobar ChavarríaPor 
    Paula Escobar Chavarría

    Dos bombas demográficas cayeron en Chile esta semana. Dos bombas con consecuencias políticas, económicas, sociales, que parece que algunos políticos no logran entender ni aquilatar, y se comportan de un modo irresponsable, por decir lo menos.

    Esta semana se corroboró que Chile no solo se encamina, sino que está en medio de una debacle demográfica. Los nacimientos registran la cifra más baja en la historia del país, con 0,97 hijos por mujer, lo que lo ubica entre los países en el mundo con el menor número de nacimientos (INE). En solo dos años más, las defunciones superarán a los nacimientos y la tasa global de fecundidad se ubicará en 0,89.

    Estamos peor que los campeones mundiales de baja natalidad, como Japón.

    Chile envejece y se queda sin niños y niñas, es decir, sin futuro. ¿Qué podría ser de mayor gravedad que eso?

    Hay múltiples causas para este fenómeno, pero una fundamental -y que está documentada, estudiada y que es vivida por millones de mujeres- es que hay una penalización a las que deciden ser madres. Es la multa por hijo, y una que no es solo económica. No las contratan porque pueden ser o son madres, les pagan y las ascienden menos. Las “culpan”. Y, además, no hay corresponsabilidad parental y social. Las mujeres -esta es la realidad-, si desean ser madres, en Chile deben “apechugar” bastante solas: hacerse cargo de la dificultad económica a la que aludí, pero también del desgarro de los múltiples roles, de la falta de tiempo y energía, la sobrecarga física y mental. Como dice Martina Yopo, socióloga de la UC que es de quienes más han estudiado el tema, hay una infertilidad estructural en Chile. Es un país más “pet friendly” que “kids friendly”.

    El proyecto más relevante que se está discutiendo en Chile para abordar la penalización económica por la maternidad -y que lleva 27 años de debate- es la sala cuna universal. Esto permitiría a miles de mujeres poder trabajar, salir de la pobreza, sabiendo que sus hijos están cuidados, al proveer del derecho a todos los niños y niñas, y al dejar de cargar la sala cuna como “costo” por contratar mujeres. Hoy solo las que trabajan en empresas con más de 20 mujeres tienen acceso para sus hijos e hijas a sala cuna. Es una aberración que ha subsistido desde !1931!, no se ha logrado revertir, y que daña enormemente el empleo femenino y el bienestar de los más pequeños en sus primeros años de vida, además, esenciales para su desarrollo.

    Después de mucha negociación, mucho pulir diferencias, mucha voluntad de muchos y muchas, esta semana estuvo a punto de lograrse. Todo indicaba que iba a pasar: se logró consenso técnico entre think tanks y técnicos de sensibilidad de izquierda y de derecha. El mismo Presidente Boric le pidió al presidente electo Kast que sacaran esto adelante, en una reunión hace pocos días que -se pensó- había sido prometedora en tal sentido.

    Pero no hubo caso: el senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la Comisión de Educación del Senado, decidió postergar la votación. Por un viaje, dijo. Aplastó la sala cuna por walkover. Simplemente insólito. Chocante.

    Con 0,97 hijos por mujer, Chile se queda sin niños, y la UDI se da el lujo de casi tirar por la basura un esfuerzo de tres décadas por un proyecto que es de justicia social básica, de desarrollo del país (el aumento del PIB sobrepasa por mucho el costo), y que es un modo de proteger a la familia, a las mujeres que quieren ser madres y a esos niños. ¿Dónde está el compromiso de la derecha con la familia y la maternidad?

    Desde la UDI dicen que es culpa del gobierno y que el proyecto tiene problemas. Pero Karen Thal -a quien la UDI no tildará de oficialista- past president de Icare, sostiene que “la iniciativa era técnicamente sólida y no solo apuntaba a cerrar brechas en el mercado laboral, sino también a fortalecer la economía nacional”. Más aún, Thal afirmó en La Tercera que las razones para no continuar con la discusión serían “no darle un legado al gobierno de Gabriel Boric”. Y una dimensión valórica. “Algunos creen que no es bueno seguir expandiendo las oportunidades laborales de las mujeres, porque eso atentaría contra la familia, algo que por supuesto no comparto”, dijo Thal.

    Esto querría decir que la sala cuna cayó en el barro de la mezquindad política e incluso de la “batalla cultural”, y que no fueron los republicanos, sino la UDI (¿de la derecha “dialogante”?) quienes la estarían liderando.

    Miles de mujeres pobres llevan a sus hijos a salas cuna clandestinas o siguen en pobreza, sin empleo, a causa de este tipo de refriegas y gustitos ideológicos.

    Solo queda que recapaciten, para que la sala cuna universal vea la luz en marzo, lo antes posible.

    Porque lo que pasó esta semana, las dos bombas -la demográfica y la política- son simplemente desoladoras, como dijo Francisca Junneman, una de las mayores impulsora de la sala cuna universal, en estas mismas páginas.

    Más sobre:NatalidadMaternidadCrisis demográficaSala Cuna UniversalMadresLT DomingoPaula EscobarOpinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    La pantera negra ataca de noche: un relato de Jaime Bayly

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Lo más leído

    1.
    Cómo frenar a un tirano

    Cómo frenar a un tirano

    2.
    Mi cáncer, mi palabra: un imperativo ético

    Mi cáncer, mi palabra: un imperativo ético

    3.
    ¿Para qué sirve la educación media?

    ¿Para qué sirve la educación media?

    4.
    Veintiocho meses

    Veintiocho meses

    5.
    A lo que hemos llegado

    A lo que hemos llegado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea
    Chile

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026
    Negocios

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Podar el árbol

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”
    El Deportivo

    Ricardo Abumohor: “En los 60 hicimos un Mundial tras el terremoto más grande; hoy no podemos programar un partido”

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín
    Mundo

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?