SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La izquierda como oposición

    Gonzalo BlumelPor 
    Gonzalo Blumel
    Santiago, 21 de noviembre de 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara presenta a su nuevo comando en cara a la segunda vuelta. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Un cientista político conocido me hizo ver hace algunos días un dato que no deja de ser llamativo: desde que la izquierda pasó a estar en la oposición, es decir, desde 2010 en adelante, la derecha ha obtenido los mejores resultados electorales de su historia.

    Si contamos los primeros 20 años desde el retorno a la democracia, el resultado es cuatro a cero en favor de la izquierda: Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet I. Sin embargo, tras el fin de la era concertacionista, el marcador se revierte en favor de la derecha por tres a dos: Piñera I, Bachelet II, Piñera II, Boric y Kast.

    Pero lo más interesante no es tanto el cambio de tendencia, sino el margen cada vez mayor con que la derecha ha logrado superar a la izquierda: si en 2010 fue por apenas tres puntos porcentuales, en 2017 fue por cerca de nueve puntos, y en 2025 se amplió a 16 puntos, alcanzando esta vez casi el 60% de la votación de segunda vuelta.

    Probablemente, para quienes son más jóvenes, esto no parezca tan sorprendente. Es como las Copas América obtenidas por la selección de fútbol. Los sub-30 tienen poca conciencia de lo que significó haberlas obtenido en dos ocasiones consecutivas, luego de un siglo de fracasos. Lo mismo ocurre ahora. Hay poca conciencia de lo excepcional de este ciclo, sobre todo si se tiene en cuenta que en los 80 años previos solo en una ocasión la derecha había logrado imponerse (y con mayoría relativa de los votos).

    Las explicaciones para este fenómeno pueden ser diversas. Los análisis poselectorales dan para todos los gustos. Desde quienes aluden a corrientes globales surgidas como reacción al wokismo de las izquierdas, que de tanto abrazar causas de minorías terminaron abandonando las urgencias de las grandes mayorías, hasta quienes apuntan a las dificultades de las democracias liberales para enfrentar fenómenos de creciente complejidad, como el desborde de los flujos migratorios o el crimen organizado transnacional. Todo ello estaría favoreciendo posiciones más conservadoras, que antaño parecían tener escasas posibilidades de éxito electoral.

    Dichas causas parecen atendibles, pero, a mi juicio, evaden un tema central: el papel jugado por la izquierda en Chile cuando ha sido oposición. Basta revisar los discursos y conductas.

    Desde el mismo instante en que la Concertación abandonó La Moneda, en marzo de 2010, se inició un trabajo de demolición política que estuvo a punto de lanzarnos por el despeñadero en octubre de 2019. Fueron años de negar la sal y el agua, de desconocer la legitimidad de los adversarios, de atizar la confrontación por sobre la colaboración; la calle antes que las instituciones. De desdeñar la experiencia y el conocimiento práctico, de refundar por sobre reformar, de insuflar expectativas en vez de conducirlas con responsabilidad.

    Si la oposición actual —o parte de ella— prestó sus votos para reformar el sistema previsional o salvar a las isapres, pagando altos costos por ello, ¿qué momento equivalente es posible encontrar cuando la izquierda estuvo en la oposición?

    Aquella estrategia puede haber sido útil para obtener algunos triunfos pasajeros, pero a la larga significó su desfonde político y electoral. Porque la vara con que midieron cuando fueron oposición fue la misma que usó la ciudadanía para medirlos cuando llegaron al gobierno, primero con la Nueva Mayoría y luego con el Frente Amplio. El resultado fue un desengaño brutal.

    No hubo paraíso en la tierra. No llegó el reino de la igualdad. A lo sumo quedaron autocríticas tan pretenciosas como extemporáneas, que no salvan en ningún caso el aplastante peso de la derrota.

    Por Gonzalo Blumel, Horizontal.

    Más sobre:EleccionesOposiciónIzquierda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    Lo más leído

    1.
    Nadie pierde, todos por Kast, y Boric...

    Nadie pierde, todos por Kast, y Boric...

    2.
    Ideologizados, elitistas y metropolitanizados

    Ideologizados, elitistas y metropolitanizados

    3.
    José Antonio Kast, presidente electo

    José Antonio Kast, presidente electo

    4.
    Make Chile Fome Again

    Make Chile Fome Again

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual
    Chile

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”
    Negocios

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad