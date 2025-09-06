SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La paz social en un gobierno de derecha

Mauricio MoralesPor 
Mauricio Morales
08 Noviembre 2019 Protesta Plaza Italia Foto : Andres Perez Andres Perez

La protesta social aumenta considerablemente en los gobiernos de derecha, lo que es respaldado por las recientes cifras del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). En el primer gobierno de Bachelet (2006-2010), por ejemplo, se produjeron 431 protestas de mil personas o más, aumentando a 612 en el gobierno de Piñera (2010-2014). Luego, en el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), las protestas cayeron a 454, subiendo a 555 en el segundo cuatrienio de Piñera (2018-2022), que registró un récor de 351 en 2019 en el contexto del estallido social. Producto de la pandemia por COVID-19, las cifras bajaron a 67 y 43 en 2020 y 2021 respectivamente.

El promedio anual de protestas de mil personas o más desde 2006 hasta 2021 fue de 128. Con el Presidente Boric este valor ha bajado drásticamente a cerca de 30.

Esta evidencia muestra lo obvio: cuando hay gobiernos de derecha, la protesta social aumenta. Es fácil predecir, entonces, que si gana un candidato de ese color político, tendremos mayor movilización en las calles. Visto así, es totalmente legítimo preguntarse cuál candidato de ese sector está en mejores condiciones de garantizar la paz social.

No se trata de amenazar ni de chantajear a los electores. Los votantes pueden exigir que los candidatos expliquen los mecanismos y estrategias que tienen en mente para hacer valer el estado de derecho, y evitar que las manifestaciones callejeras se transformen en oleadas de violencia. A veces la respuesta es simple, pues consistiría sólo en aplicar la ley.

No obstante, cuando la protesta social es masiva y descontrolada, los gobiernos entran en el dilema político de reprimir o esperar que, por alguna razón, la efervescencia social dé paso a la cordura. Pero eso, como tantas cosas, es más un acto de fe que una estrategia racional para avanzar en el control callejero. ¿Qué harían los candidatos de derecha frente a la primera protesta social masiva? Sería bueno saberlo.

Por Mauricio Morales, académico, Unversidad de Talca.

Más sobre:Estallido socialLT SábadoPaz socialControversia por paz socialCanditados de derechaKast y Mattheiprotesta socialEstallidoMauricio Morales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral
Chile

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

La sigilosa jugada del oficialismo y la DC para impedir la tercera candidatura senatorial de Rincón

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos
Negocios

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile
El Deportivo

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico
Mundo

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue