La Tercera
Ciencia y Tecnología
    La política exterior de Donald Trump

    Sebastián HurtadoPor 
    Sebastián Hurtado

    En la era de Donald Trump han pasado a segundo plano la visión histórica y el lenguaje valórico que delinearon la política exterior de Estados Unidos en los últimos 100 años. Los intereses de Washington, sin embargo, han cambiado poco. Trump ha navegado por una ruta ya trazada, si bien con un estilo propio y resultados notables.

    En Medio Oriente, aprovechó las victorias militares de Israel para empujar la agenda permanente de Estados Unidos: debilitamiento de Irán y de los grupos terroristas islamistas y una paz interestatal sólida, como continuación de los Acuerdos de Abraham de su primer mandato, pero también de los de Camp David de 1978. En América Latina, el posible derrocamiento de Nicolás Maduro tiene varios precedentes, aunque un ataque militar en América del Sur sería inédito. Si de ello resultara una estabilización democrática en Venezuela, Trump habrá actuado como Wilson quiso hacerlo en México, como Bush lo hizo en Panamá y como Reagan lo hizo en Chile. En suma, casi nada realmente nuevo.

    Un viraje en la política estadounidense hacia la guerra de Ucrania sí podría tener consecuencias transformadoras para el rol de Estados Unidos en el orden internacional. Una paz que sacrifique territorio y debilite la independencia de Ucrania le granjearía a Trump el logro inmediato de finalizar la guerra, pero al costo de fortalecer a un adversario histórico y minar la alianza transatlántica vigente desde la Segunda Guerra Mundial.

    Una política exterior basada en una visión histórica y valórica ayudaría a ver que una victoria de Putin tendría efectos en el orden internacional que una disposición casuística no podrá enfrentar con éxito. Con todo, lo cierto es que el cambio radical en la política hacia Ucrania no se ha materializado. Solo cuando eso ocurra y los efectos del giro se hagan manifiestos -esto vale para otros escenarios también- podrá hablarse de un nuevo rol de Estados Unidos y un nuevo orden internacional fundados por la política exterior de Donald Trump.

    Por Sebastián Hurtado, Profesor Instituto de Historia, Universidad San Sebastián.

    Más sobre:Estados UnidosLT SábadoDonald TrumpPolítica exteriorPolítica exterior de TrumpRelaciones internacionalesMedio OrienteGazaUcraniaRusiaSebastián Hurtado

