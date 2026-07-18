SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Latidos

    Paula Escobar ChavarríaPor 
    Paula Escobar Chavarría

    Hace nueve años, Chile legisló sobre esta materia. Y decidió, democráticamente, que las mujeres embarazadas producto de una violación, o con un embarazo inviable, o cuya vida estaba en riesgo, podían decidir ellas -y no el Estado- si seguían adelante o no con ese embarazo.

    La Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales se promulgó en 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Y pese al amplio apoyo de la ciudadanía hacia la iniciativa, tuvo una tramitación muy difícil (tanto como la tuvieron, hay que recordar, la ley de divorcio, la píldora del día después, la igualdad de los hijos dentro y fuera del matrimonio o el matrimonio igualitario). La entonces oposición llevó la ley al Tribunal Constitucional, que finalmente falló que no vulneraba la Carta Fundamental.

    Casi una década después, la ley de tres causales se ha utilizado dentro del marco de lo aprobado, mostrándoles a quienes se oponían que ninguna mujer violada, con riesgo vital o con un embarazo inviable iba a usar este derecho de modo banal (como algunos sostenían).

    Pero ese no ha sido el único embate que la ley ha enfrentado. De hecho, fue parte sustancial del debate constitucional en el segundo proceso, aquel con hegemonía del Partido Republicano que hoy gobierna. Querer cambiar el “que” en vez del “quien” está por nacer, al decir de destacados constitucionalistas, ponía en riesgo este derecho. Cerrado el tema tras el fracaso constitucional, se suponía que los llamados temas “valóricos” -o cualquier tipo de retrocesos en materia de derechos de las mujeres- iban a quedar fuera del gobierno de emergencia del Presidente José Antonio Kast, que definió sus prioridades en otras materias, como Seguridad y Economía. Al menos, eso dijeron una y otra vez en la campaña, conscientes de que fue el voto de las mujeres el que les costó la elección presidencial anterior, así como el fracaso constitucional. Las mujeres en Chile no estuvieron dispuestas a que se les restringieran derechos a ellas, menos a sus hijas y nietas.

    Pero un nuevo proyecto de ley está entrando de lleno en esa “batalla cultural”. Bajo la consigna de ser una modificación menor, el proyecto de ley “Escucha su corazón” -presentado por cinco congresistas del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, además de una diputada de RN- establece “el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y de ofrecerle la oportunidad de escucharla en forma previa a la interrupción del embarazo”.

    En el proyecto de ley se dice que esto forma parte del consentimiento informado previo y -dicen- no altera en nada el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

    Sin embargo, el último párrafo revela que esta ley puede ser, en realidad, un tipo de revocación -o, al menos, de una relativización- del derecho aprobado hace nueve años. “La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

    Es decir, una mujer violada, con embarazo inviable o con riesgo vital, si no acepta escuchar los latidos del corazón no podrá acceder al derecho a interrumpir el embarazo. Ni siquiera dice que el médico “podrá” negarse (lo que agregaría otro nivel a la objeción médica de conciencia ya existente), sino que dice que “deberá negarse”.

    ¿Qué derecho tiene el Estado a someterlas a semejante dolor? Así lo han expresado mujeres que han vivido alguna de las causales, como la abogada Elisa Walker: “Quienes vivimos la causal de inviabilidad hemos escuchado varias veces el corazón del feto, porque los diagnósticos en general se presentan alrededor de la semana duodécima. ¿Qué información objetiva le va a entregar a esa mujer forzarla a escuchar, una vez más, el latido de ese hijo o hija esperado, pero que, tristemente, va a morir?”, aseguró en una carta a El Mercurio. Y aun cuando hay parlamentarios que sostienen que esto no aplica para el caso de mujeres en riesgo vital, abogadas como Walker aseguran que las incluye, dada la redacción del proyecto. ¿Por qué tendrían que obligar a alguien a soportar eso para interrumpir el embarazo y no morir? Y sobre la causal de la violación: una mujer que ya ha sufrido lo indecible, y que ha decidido interrumpir ese embarazo, ¿por qué debiera padecer esta situación, que le agrega aún más daño y angustia a lo que ya vive?

    Al decir que el médico “deberá” negarse a practicar el aborto si la mujer no accede a escuchar los latidos del corazón, de aprobarse, este proyecto de ley pondría en riesgo la aplicación de una ley apoyada muy mayoritariamente en Chile. Alteraría la libertad de las mujeres a discernir y decidir por sí mismas en situaciones límite como las descritas. Sería un grave retroceso.

    Más sobre:AbortoProyecto de aborto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui

    Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

    Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en operativo contra “El Rana”

    Cuatro carabineros de Chillán quedan en prisión preventiva por allanamientos ilegales, robos y falsificación

    MOP reporta 119 afectaciones en la red vial y despliega cerca de 1.300 máquinas por sistema frontal

    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    Lo más leído

    1.
    Crisis de la salud mental

    Crisis de la salud mental

    2.
    Maestro del instante fugaz permanente

    Maestro del instante fugaz permanente

    3.
    Reparar lo que se rompió

    Reparar lo que se rompió

    4.
    “Momento anticonceptivo”

    “Momento anticonceptivo”

    5.
    Si queremos ser dueños, actuemos como dueños

    Si queremos ser dueños, actuemos como dueños

    6.
    Ganar sin convencer, oponerse sin proponer

    Ganar sin convencer, oponerse sin proponer

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui
    Chile

    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui

    Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

    Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en operativo contra “El Rana”

    Ministros en las sombras
    Negocios

    Ministros en las sombras

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Si queremos ser dueños, actuemos como dueños

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Uno de los mejores del Mundial: revisa el golazo de Bellingham que sentenció el partidazo entre Inglaterra y Francia
    El Deportivo

    Uno de los mejores del Mundial: revisa el golazo de Bellingham que sentenció el partidazo entre Inglaterra y Francia

    Locura en Miami: Inglaterra le gana un partidazo a Francia y obtiene el bronce en el Mundial 2026

    “Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos”: la sentida despedida de Kylian Mbappé a Didier Deschamps

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”
    Cultura y entretención

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU
    Mundo

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Tribunal Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua