SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    “Lay all your love on me”

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo
    El presidente Donald Trump posa con los líderes de las naciones miembros del Escudo de las Américas en Miami, Florida. Foto: Official White House/Daniel Torok. Daniel Torok

    Ocurre a veces durante los cataclismos de la historia que una melodía, compuesta para otros efectos, se transforma en su banda sonora. Sucedió con el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que los soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial tarareaban a ambos lados.

    Y ha sucedido desde 2020 con la canción de ABBA “Lay all your love on me”. Desde entonces se oye en los vídeos en redes sociales que promueven la restauración de las buenas costumbres que la Modernidad relativizó, que proclaman el retorno del Mesías, o extractan discursos apabullantes de los presidentes de las repúblicas de la Nueva Santa Alianza.

    Comenzó como un exitoso ritmo dance a principios de la década de los 80 y fue olvidada en radios AM y en discotecas de dudosa reputación (en realidad, muchas de ellas lo son), hasta que renació en calidad de himno de la internacional neoconservadora.

    Sirve a veces como música de fondo para versículos del Apocalipsis. Sus fanfarrias de sintetizadores hacen pensar en trompetas; sus interrupciones abruptas, en sellos que se abren. Sus galopes, en el de los jinetes del fin de los tiempos. Y en ángeles, los coros finales.

    Latinoamérica es imaginada como una inmensa región que por fin se reconcilia con Estados Unidos en torno al evangelismo. Los enemigos ya están claros: son los malhechores que matan, violan, roban, cuando se hallan en posesión del poder; y se hacen pasar por pobres, humildes, débiles, cuando lo pierden. No se engaña fácilmente, sin embargo, a quienes han logrado sospechar con la severidad del Antiguo Testamento, porque la América anglosajona, aquella que le dio prosperidad al continente, fue evangelizada con esa parte de la Biblia, en la célebre observación del historiador Arnold Toynbee.

    La letra de este sencillo se refiere a la drástica transformación que sufrió la vida de una mujer al conocer a un galán: “No despilfarres tu devoción, / pon todo tu amor en mí”. Porque esta ya no es una época para medias tintas. Cualquier solución tibia consolida el problema. Toda prudencia es defecto. Solo el exceso de pasión engendrará un nuevo mundo, lo restaurará.

    De acuerdo, pero no entiendo cómo los seres humanos pueden pedir esto a nombre del Reino de este Mundo. Que las religiones exijan ese nivel de compromiso es entendible y hasta encomiable. Son, con la sabia Hannah Arendt, el antídoto que resiste al totalitarismo. Poco se entiende que la política ponga esas condiciones del todo o nada (“Keiner oder Alle”, según se cantaba en la RDA).

    Moraleja para los progresistas relativamente incapaces de ver venir santas alianzas: llega un momento en que más que nunca la violencia, o sus sucedáneos light, no son la partera sino la abortera de la historia. Porque como Walter Benjamin, que llamó a inventar constelaciones con las estrellas del cielo, los neoconservadores aprendieron esa lección, y vibran con músicas de otra dirección. Tal cual el hobbit, se las ingenia para convertir su trinchera en un agujero confortable.

    Por Joaquín Trujillo, investigador del CEP

    Más sobre:CompromisosNeoconservadurismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    Kast llama a impulsar un “tsunami de inversiones” y destaca legado de Aylwin, Frei y Lagos en alianzas público-privada

    Alcaldes de oposición hacen llegar carta a Kast en rechazo del mecanismo de compensación contemplado en la megarreforma

    Agustín Iglesias y discusión por compensación a municipios: “Tanto Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

    Lo más leído

    1.
    Reflexiones sedinianas

    Reflexiones sedinianas

    2.
    Liderando la IA: convicción y acción con impacto

    Liderando la IA: convicción y acción con impacto

    3.
    Escribir a mano, un mayor aprendizaje

    Escribir a mano, un mayor aprendizaje

    4.
    Crecimiento y desigualdad: una simple aritmética

    Crecimiento y desigualdad: una simple aritmética

    5.
    Puertos para ensanchar Chile

    Puertos para ensanchar Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 28 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026
    Negocios

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil
    El Deportivo

    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil

    Con un millonario incentivo: el plazo fijado por la FIFA para que las asociaciones acepten la venta del Mundial

    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo
    Cultura y entretención

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo

    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno
    Mundo

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    El caso de un padre hallado culpable por un tiroteo cometido por su hijo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico