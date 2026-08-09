Lo que tienes que saber: Domingo 9 de agosto de 2026

La Moneda buscó un claro y brusco cambio de timón con el anuncio de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la que fue anunciada el miércoles por el Presidente José Antonio Kast a través de una cadena nacional.

Lo hizo a propósito del despacho de la Ley de Reconstrucción, que tras cuatro meses de tramitación fue aprobada por el Senado. Sin duda, una victoria del gobierno que -en los aspectos principales- contó solo con los votos a favor del oficialismo. A pesar de ello, constituye un paso clave para el programa de Kast, y está por verse si tendrá los esperados efectos en la alicaída economía nacional.

Por de pronto, aún resta un trámite importante: el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de los requerimientos que presentó la oposición respecto de dos aspectos de la ley. La más relevante, la invariabilidad tributaria. Por de pronto, el TC ya admitió a trámite los recursos y todo indica que su decisión será dividida.

Con el anuncio del presidente, es el ministro Martín Arrau -republicano- el que da un paso al frente. Una cuestión a mirar será el estilo que mostrará en la discusión legislativa, si apostará o no por lograr acuerdos amplios, a diferencia de lo que ocurrió con su par de Hacienda, Jorge Quiroz. Porque es esperable que la agenda que presentó Kast -que incluye 30 proyectos- provoque un fuerte debate. Sobre todo por el anuncio de que buscará reformar la Constitución para consagrar como deber del Estado proteger la seguridad de la población, creando un nuevo estado de excepción, entre otras iniciativas.

La discusión está recién empezando. Al menos por ahora parece haber acallado la sensación de descontento que emana de su partido -el republicano- y que se vio claramente esta semana tras el affaire del test de drogas.