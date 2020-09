Los notarios haciendo agua

Es habitual que, cada cierto tiempo, los notarios salgan a la palestra con algún titular en la prensa. Hace una semana, la notaria Ronchera afirmó que otro notario había saboteado, sin éxito, su sistema de reconocimiento facial. En ese mismo sentido, los notarios Acharan y Mosquera fueron expulsados el 2016, tras detectarse inconvenientes en la recolección de firmas para las candidaturas presidenciales del 2013. Igualmente, el canal TVN ha mostrado cobros indebidos o excesivos en el 2012 y los supuestos abusos de un notario en Maipú en el 2019, mientras que el Polígrafo del Mercurio encontró que 100 de los 349 notarios que ejercían en el 2015, eran parientes directos de otros notarios o de altos funcionarios del Poder Judicial.

La guinda de la torta la puso la Fiscalía Nacional Económica, que en un exhaustivo informe, detectó falta de competencia, sobreprecios en servicios prestados, ingreso por $24 millones promedio mensual en Santiago y exceso de gasto por hasta US$149 millones por rentas monopólicas, ineficiencias productivas y costos indirectos. Pues bien, ¿hasta cuándo los ciudadanos debemos seguir tolerando un sistema que está haciendo agua?

Desde 1994 existen 32 proyectos de ley que buscan mejorar en distintos aspectos el sistema notarial, que no han llegado a buen puerto debido al intenso lobby de los notarios. Pero, el lobby si puede ser derrotado con convicción y liderazgo como el mostrado por Pablo Longueira, ex ministro de Economía, en la tramitación de la Ley Empresa en Un Día en 2012, que fue aprobada por doble empate técnico en el Congreso. Recomiendo ver la historia de la ley y su votación para advertir que el lobby notarial no distingue colores políticos. Así, gracias a Empresa en Un día, los emprendedores se han ahorrado US$265 millones desde su creación a la fecha.

Los aspectos que deben ser mejorados en el sistema notarial son estimular la competencia de mercado con designaciones de notarios en procesos realmente competitivos por desempeño, mayor cantidad de notarías en zonas densamente pobladas y permitir un mayor uso de la tecnología como firma electrónica, huella dactilar y reconocimiento facial para la firma de documentos entre privados. También, se requiere aprobar el proyecto de ley del gobierno que moderniza el sistema registral y notarial en el Congreso, reduciendo las barreras de entrada y discrecionalidad en los nombramientos, aumentando la competencia y perfeccionando la fiscalización, entre otros aspectos.

En definitiva, es evidente que el sistema notarial está haciendo agua, por lo que es necesario generar más competencia y aprobar con urgencia el proyecto de ley que incentiva a que las notarías otorguen un servicio más eficiente y a menor costo para los ciudadanos.

-El autor es director de Hermann Consultores