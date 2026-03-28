Museo Violeta Parra: Reabrir es volver a encontrarnos

El eje Nueva Alameda Providencia no es solo una intervención urbana. Es una oportunidad concreta para recuperar el corazón de Santiago como un espacio compartido donde encontrarnos, a pesar de las diferencias que nos separan. En este eje se articulan instituciones culturales clave, como VM20, el GAM y el Centro Cultural La Moneda, entre otras, que no solo programan cultura, sino que sostienen la vida pública.

En ese contexto, la reapertura del Museo Violeta Parra adquiere un sentido particular. El museo fue quemado tres veces durante el año 2020, eso no puede volver a ocurrir. No es una consigna, es sentido común. Los espacios culturales no pueden ser destruidos, porque no pertenecen a una institución en particular, sino a todos los chilenos. Cuando se dañan, se debilita también la democracia y la posibilidad de encontrarnos.

Reabrir el museo es recuperar un espacio esencial para la ciudad, luego de años en que existió sin casa, adaptándose y persistiendo gracias a una convicción clara: que el folclore de Chile merece un lugar visible y activo en el centro de Santiago.

Esa convicción encuentra en Violeta Parra un punto de partida. Violeta es una puerta de entrada al folclore chileno. Su trabajo como recopiladora nos enseñó que no es una pieza estática, sino una expresión viva, una forma de entendernos. Cuando escribió que Chile estaba “sembrado de folclore inexplorado” dejó una misión que sigue vigente y que, como institución, estamos llamados a continuar.

Por eso, esta nueva etapa busca algo simple: activar un espacio de encuentro. Un lugar para cantores a lo poeta, folcloristas, artistas e investigadores, pero también para quienes quieran quedarse, conversar, compartir, bailar cueca o pasar tiempo en el museo.

Reabrir este museo es también un llamado simple, pero urgente: a cuidar lo que es de todos. A no naturalizar el daño ni renunciar a los espacios comunes. Porque el folclore de Chile, como este museo, existe para ser compartido, y ese es un gesto que vale la pena sostener.

Por Denise Elphick, Directora ejecutiva del Museo Violeta Parra.