SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ordenar el relato para recuperar el orden

    Juan Cristóbal PortalesPor 
    Juan Cristóbal Portales

    Por estos días, el diagnóstico instalado por algunos estudios de opinión, parece haberse transformado en sentido común: la baja en la aprobación del gobierno de José Antonio Kast respondería a una supuesta desconexión con las prioridades ciudadanas o a una mala ejecución en materias sensibles como el costo de la vida. Sin embargo, esa lectura —tan repetida como superficial— confunde síntomas con causas.

    El problema de fondo no es que el gobierno esté haciendo “lo incorrecto” en términos de lo que demandan los chilenos. De hecho, atribuirle responsabilidad por variables exógenas como el precio internacional de los combustibles no solo es injusto, sino intelectualmente poco riguroso. La evidencia comparada es clara: los gobiernos rara vez son evaluados exclusivamente por resultados objetivos, especialmente cuando estos dependen de factores fuera de su control.

    El verdadero déficit es otro, más político que técnico: el gobierno no ha logrado instalar con claridad su agenda ni construir un relato coherente en torno a su principal promesa electoral. Seguridad.

    Cuando un gobierno llega al poder con un mandato nítido —como fue el caso—, su principal activo no es la suma de políticas sectoriales, sino la capacidad de articularlas bajo un propósito común, inteligible y persistente. Y ahí es donde hoy se observa dispersión. Hay iniciativas, hay anuncios, pero no hay un hilo conductor que permita a la ciudadanía comprender hacia dónde se avanza ni con qué sentido.

    La literatura en ciencia política es consistente en este punto. Autores como John Kingdon o incluso experiencias más recientes en Europa muestran que el éxito gubernamental no depende únicamente de “leer” bien la opinión pública, sino de liderarla: instalar temas, ordenar prioridades y persuadir a la ciudadanía de que el rumbo propuesto es el correcto. Gobernar es, en buena medida, disputar el marco interpretativo de la realidad.

    Eso es precisamente lo que hoy falta.

    Seguridad no puede ser solo un eje más dentro de varios. Debe ser el eje estructurante de toda la acción gubernamental. Y eso implica mucho más que reforzar policías o endurecer penas. Supone alinear a todo el gabinete en torno a un objetivo común, con medidas concretas y coordinadas.

    Hacienda y Economía deben explicar cómo cada decisión presupuestaria fortalece la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Desarrollo Social tiene que reorientar sus programas hacia la prevención y desarticulación del narcotráfico en los territorios más vulnerables. Obras Públicas debe priorizar infraestructura crítica para el control fronterizo y la protección de activos estratégicos. Vivienda tiene un rol clave en la erradicación de enclaves tomados por bandas delictuales. Educación, por su parte, debe recuperar el orden en las aulas como condición básica para cualquier proyecto formativo.

    Todo bajo un mismo relato: restablecer el orden.

    Hoy, en cambio, lo que se percibe es fragmentación. Mensajes disonantes, prioridades difusas, una sensación de improvisación que erosiona la credibilidad incluso entre quienes apoyan al gobierno. Y en política, la percepción —bien conducida— termina siendo realidad.

    Si el gobierno no logra ordenar su relato y alinear su acción en torno a la seguridad, la tendencia a la baja no solo continuará, sino que se profundizará con críticas internas y descolgados que buscarán llenar ese vacío. Pero si logra retomar el control de su agenda y comunicar con claridad un propósito consistente, aún está a tiempo de revertir el cuadro.

    Porque gobernar no es solo hacer. Es, sobre todo, hacer sentido.

    Por Juan Cristóbal Portales, socio de Swaylatam.com

    Más sobre:GobiernoKastRelatoComunicaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Lo más leído

    1.
    “Van por todo”: respuesta a la exministra Tohá

    “Van por todo”: respuesta a la exministra Tohá

    2.
    “Con la gente no se jode”

    “Con la gente no se jode”

    3.
    La candidatura de Michelle Bachelet

    La candidatura de Michelle Bachelet

    4.
    Fortalecer a las escuelas frente a la violencia, un desafío pendiente

    Fortalecer a las escuelas frente a la violencia, un desafío pendiente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”
    Chile

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes
    Mundo

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar