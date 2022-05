Patrimonio ferroviario

SEÑOR DIRECTOR:

A fines de mes celebramos el Día del Patrimonio Nacional, una fecha donde vale la pena relevar la importancia de la red ferroviaria en nuestro país. Pero también su olvido. Vale la pena recordar que el desarrollo de la red ferroviaria de Chile fue una política de Estado en el siglo XIX, no solo asociada al progreso, también fue parte del acto fundacional de muchas localidades no metropolitanas cuyas comunidades forjaron su identidad en torno al tren. Así, la red ferroviaria no es solo la infraestructura de rieles, trenes y carros; involucra también a múltiples comunidades que han visto en el desuso y deterioro de sus estaciones una fuga de oportunidades y la demostración de un centralismo excesivo que no las considera.

En este contexto y hace más de una década que “Trenzando”, agrupación de la sociedad civil, trabaja por vincular localidades no metropolitanas que son parte de esta red, apoyando a sus comunidades en los procesos de rehabilitación de las estaciones -con foco en el sur de Chile- e impulsando proyectos que surgen desde los propios territorios. A lo largo de los años se ha ido construyendo una red de colaboración territorial, a través de un centro cultural itinerante que se mueve por las líneas del tren. Un proyecto que conecta las voluntades de los territorios, de empresas ferroviarias y de un grupo de personas que nos atrevemos a pensar en las líneas del tren como un espacio no solo para el transporte de personas y cargas, sino también para el intercambio de experiencias y conocimientos. Parte de este trabajo se ve consolidado hoy con la creación del archivo ferroviario nacional en formato digital, que se lanzará a fines de este mes, coincidiendo con el Día del Patrimonio. Una manera de recordar lo que se ha olvidado y, con ello, poder seguir potenciando el desarrollo de localidades no metropolitanas que nacieron con la mirada en las líneas del tren. Una mirada que esperamos también sea parte de un nuevo futuro.

Daniela Gutiérrez

Arquitecta, coordinadora general de Trenzando