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    Proyecto de Reconstrucción Nacional

    Luis LarraínPor 
    Luis Larraín
    22 JULIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION DE NUEVA REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este proyecto es una de las iniciativas más importantes en materia económica desde 1990. Por primera vez en 35 años se hace una reforma que disminuye la carga tributaria; antes hubo al menos diez iniciativas desde 1990 que han aumentado los impuestos, dañando la competitividad de Chile. El fenómeno de alza de impuestos y caída del crecimiento es especialmente notorio desde el 2014, gobierno de Michelle Bachelet, cuando la tasa de impuesto corporativo se elevó a 27% uno de los valores más altos de la OCDE, aunque nuestro país estaba entre los tres más pobres de la organización. Además, se eliminó el FUT, se desintegraron los impuestos y se modificaron muchas otras normas, aumentando la carga tributaria.

    La reforma de Bachelet y su ministro Arenas pretendía recaudar más del 3% del PIB, 8.200 millones de dólares. Estimaciones del Banco Mundial situaron la recaudación efectiva en la mitad de esa cifra. Hay bastante acuerdo en que ese fue uno de los hitos que marcan la declinación de la economía chilena, que de crecimiento superior al 5% pasó a un 2% de aumento anual del PIB.

    El proyecto liderado por el ministro Jorge Quiroz, que incluye una serie de medidas adicionales para incrementar la inversión, siendo uno de los más completos en todos estos años, no tuvo una discusión pública ni una tramitación en el Congreso acorde a su importancia. Parte del problema fue la inexistencia de una oposición dispuesta a negociar. Ejemplo de ello es que la posición cuasi oficial y excluyente de la oposición fue que era un proyecto para favorecer al 1% más rico de Chile. Ello pese a que una de las pocas cuestiones en materia tributaria que el proyecto no modificaba eran las tasas y tramos del impuesto a las personas.

    Sólo la senadora Vodanovic y tres senadores del PPD estuvieron dispuestos a dialogar con el gobierno para intentar un acuerdo en algunas materias. La presidenta del PS fue amedrentada por sus pares y desistió de su empeño. Los senadores del PPD acusaron un intento de engaño del ministro Quiroz (él lo calificó como un malentendido y retiró una indicación) como pretexto para votar en contra de una fórmula de invariabilidad tributaria que ellos mismos propusieron.

    El proyecto fue aprobado en todos sus artículos excepto uno, que pasó a comisión mixta. Por falta de votos en el Senado el oficialismo postergó en diez días la tramitación de ese único artículo que será ratificado. Estamos así a dos semanas de la aprobación de la ley más relevante para Chile en mucho tiempo. Gran gestión de los ministros Quiroz, Alvarado y García, artífices de este logro. Pese a versiones en contrario, este equipo siempre actúo de consuno por mandato del Presidente Kast y las instancias más riesgosas para su aprobación fueron ya sorteadas con éxito. El gobierno ha obtenido un gran triunfo y el equipo de Kast se empieza a asentar.

    Por Luis Larraín, Presidente Consejo Asesor, Libertad y Desarrollo

    Más sobre:GobiernoOposiciónReforma tributaria

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