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    ¿Puede el sistema proveedor absorber el alza de costos derivada del petróleo?

    Ari BermannPor 
    Ari Bermann
    Andres Perez

    El reciente debate en torno a los ajustes en los mecanismos asociados al diésel y a la recuperación del impuesto específico suele abordarse desde una mirada general sobre la minería y su impacto fiscal. Sin embargo, existe un ángulo menos visible y no menos relevante: el efecto directo que estas decisiones tienen sobre el sistema proveedor minero, un eslabón clave para la continuidad operativa y la competitividad del sector.

    Para las empresas proveedoras, el diésel no es un insumo marginal ni discrecional. Es una condición básica de operación. Transportamos equipos, movilizamos insumos, operamos servicios críticos y sostenemos faenas ubicadas en zonas remotas, con alta complejidad logística y escasas alternativas de sustitución. En ese contexto, cualquier alza sostenida en los costos energéticos —ya sea por precios internacionales o por cambios en los mecanismos de recuperación tributaria— se traduce en un incremento directo e inmediato de costos que los proveedores no controlamos y que, en la práctica, resulta muy difícil traspasar.

    Esta situación adquiere especial relevancia si se considera la realidad estructural del sistema proveedor. La mayoría de las empresas opera con márgenes ajustados, contratos de mediano y largo plazo y una capacidad limitada para absorber variaciones abruptas en su estructura de costos. Esta condición es aún más crítica para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor holgura financiera para enfrentar cambios regulatorios que alteran de forma significativa su ecuación económica.

    Además, este escenario no ocurre de manera aislada. Se suma a un conjunto de presiones que vienen tensionando al sistema proveedor desde hace ya varios años: mayores exigencias normativas, incrementos en servicios asociados, la implementación de nuevas leyes laborales y un contexto inflacionario que sigue impactando el costo de insumos, financiamiento y operación. El alza de los costos energéticos se agrega, así como una nueva capa de presión sobre una estructura que, en muchos casos, ya opera al límite.

    A ello se suma un elemento especialmente sensible: la forma en que estos mayores costos se distribuyen dentro de la cadena de valor. En numerosos contratos vigentes no existen mecanismos efectivos de ajuste frente a cambios estructurales en los costos energéticos o regulatorios. Cuando estas cláusulas no habilitan espacios reales de diálogo y revisión entre mandantes y proveedores, el ajuste termina recayendo nuevamente en un solo actor, profundizando un desbalance que pone en riesgo la sostenibilidad del ecosistema completo.

    Desde el sistema proveedor no se trata de desconocer los desafíos fiscales ni de eludir las discusiones de política pública que enfrenta el país en un escenario de alta volatilidad energética. Se trata, más bien, de advertir sobre los efectos acumulativos que decisiones de este tipo pueden generar cuando no se analizan de manera integral. Debilitar al proveedor no es una solución neutra: significa tensionar la continuidad operacional, el empleo, la innovación y, en última instancia, la competitividad de la minería chilena.

    Por eso, cualquier ajuste en los mecanismos asociados al diésel debe incorporar explícitamente la mirada del sistema proveedor. Abrir espacios de diálogo entre autoridades, empresas mandantes y proveedores, así como revisar los marcos contractuales bajo los cuales operamos, es clave para evitar que una medida puntual termine generando un impacto estructural no deseado.

    Como Aprimin, seguiremos planteando esta discusión con responsabilidad, evidencia y visión de largo plazo. Porque la pregunta de fondo no es cuánto más pueden ajustarse los proveedores, sino si es sostenible seguir concentrando sobre ellos los efectos de decisiones que afectan directamente su viabilidad económica y, con ello, la de toda la cadena minera.

    *El autor de la columna es presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin)

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