Sanciones y abusos

SEÑOR DIRECTOR:

La libertad de expresión está entre los derechos fundamentales del ser humano y su prohibición, censura previa o condicionalidad, constituyen una grave violación de ellos.

La última medición del Índice de Chapultepec que realiza la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), confirmó que en Cuba, Venezuela y Nicaragua no existe libertad de expresión. No es que en dichos países se produzcan restricciones o condicionalidades, simple y llanamente la SIP informa que en ellos no hay libertad alguna para que sus ciudadanos puedan expresar y divulgar, libremente, sus ideas y opiniones.

Me pregunto, ¿estas violaciones a la libertad de expresión, sumadas a las de emigración, civiles, políticas y económicas que también se registran en esas naciones, se deberán al bloqueo que impone Estados Unidos, como mantienen sus defensores, o más bien a las dictaduras opresoras y longevas que existen en esos países?

La respuesta parece clara, pero si hubiese dudas, la reciente calificación internacional de la SIP debería ser suficiente para que gobiernos que se ufanan de respetar los derechos humanos, puedan conceder la calidad de refugiado a cualquier persona proveniente de esos países, así como también expresar abiertamente su condena ante esos abusos.

Ricardo Concha Gazmuri