SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Sistema de Acceso Priorizado y reducción de listas de espera quirúrgicas

Luis CastilloPor 
Luis Castillo

En Chile, las listas de espera quirúrgicas constituyen uno de los problemas más sensibles y persistentes de nuestro sistema de salud. Hoy, miles de pacientes aguardan durante meses y, en no pocos casos, años por una intervención que podría cambiar radicalmente su calidad de vida. En este contexto, la entrada en vigor del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa marca un punto de inflexión que merece ser analizado con atención.

El SAP, establecido mediante la Ley 21.736, introduce una nueva modalidad de priorización y financiamiento para determinadas cirugías. Su objetivo es doble: reducir los tiempos de espera y otorgar mayor equidad en el acceso. Para ello se contemplan dos mecanismos: la Modalidad de Atención Institucional (MAI), que permite derivar pacientes en lista de espera a prestadores privados con copago cero, y la Modalidad de Libre Elección (MLE), que ofrece la posibilidad de acceder a prestadores privados mediante un deducible único, variable según el tramo de afiliación en Fonasa.

La importancia de este paso es evidente. En primer lugar, se reconoce legalmente la necesidad de priorizar a quienes han esperado más tiempo o enfrentan enfermedades con mayor impacto funcional. En segundo término, se incorpora la red privada como un complemento para descongestionar hospitales públicos que hoy operan al límite de su capacidad. Finalmente, se avanza en protección financiera, al garantizar que intervenciones de alto costo, como prótesis de cadera o rodilla, puedan realizarse sin que el bolsillo del paciente sea una barrera insalvable.

No obstante, su éxito dependerá de la suficiencia de recursos asignados para financiar estas prestaciones y de la capacidad de coordinación entre el sistema público y el privado. Además, será indispensable contar con mecanismos de fiscalización y transparencia que aseguren un ordenamiento real de las listas de espera, evitando errores, duplicaciones o discrecionalidades que tantas veces han erosionado la confianza ciudadana.

El SAP no debe entenderse como una solución aislada, debe ser parte de una estrategia integral de gestión sanitaria. Su implementación debe ir acompañada de medidas que fortalezcan la infraestructura pública, amplíen los equipos quirúrgicos y mejoren los sistemas de información. De lo contrario, corremos el riesgo de que la derivación al sector privado alivie momentáneamente la presión, pero no resuelva de fondo el problema estructural de la capacidad resolutiva en la red asistencial.

El país observa con esperanza y también con legítimo escepticismo. Si el SAP logra cumplir su promesa, estaremos ante un avance real en equidad y eficiencia. Pero si se queda en un esfuerzo aislado, corremos el riesgo de sumar un nuevo capítulo a la larga historia de promesas incumplidas en materia de listas de espera.

Por Luis Castillo, decano Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile

Más sobre:CirugíasFonasaListas de espera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos
Tendencias

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición