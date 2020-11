Cómo hacer el trago Amarga Flor

Platos y tragos Restaurant Piso 1. Revista Paula, La Tercera Periodista: Camila Ossandon Foto: Alejandra Gonz�lez Guill�n Santiago; 4 noviembre 2020

Los "mocktails" son bebidas mixtas sin alcohol, pero que no parecen serlo. La idea es hacer una combinación despampanante, para que el hecho de que no lleve destilado pase desapercibido. Es una tendencia que se está dando cada día más para que quienes no consumen alcohol también se sientan bienvenidos, y en Bar La Providencia lo logran con una mezcla de jugo de pomelo, naranja, albumina y tónica para rellenar. Así, todos se sienten como en casa.