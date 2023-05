Datos Paula: italianos e italianas entregan sus recomendaciones para celebrar la Festa della Repubblica este fin de semana

1. Antipasti de Giardino Malandrino

En el Cerro Cárcel en Valparaíso, está el restorán italiano Giardino Malandrino, en una casa que data de 1936, construida por inmigrantes genoveses y restaurada posteriormente por su dueño. Con seis años de antigüedad, es el lugar preferido de la italiana Emilia S. (53), especialmente por el antipasto prosciutto e mozzarella ($10.900) y por su terraza con limoneros, buganvilias, parras y jazmines. “Se siente como un verdadero jardín amalfitano y tiene una excelente vista a la parte más linda de Valparaíso”, dice Emilia, quien llegó hace 23 años a Chile desde Roma.

Además de ofrecer frescos antipastos, la especialidad de Giardino Malandrino son las pizzas, que se preparan en un horno a leña, igual que el pan. “El aroma a madera y la lenta fermentación de nuestras masas les da un sabor único”, dice Franco Carniglia, administrador del local. De la barra, destacan los licores de elaboración propia, como el limoncello ($4.500), que se prepara con limones cosechados en su propia terraza.

Manzano 2, Valparaíso. Miércoles a domingo de 13 a 23 hrs.

reservas@giardinomalandrino.cl

2. Pizzas de Sicily Pizzería Moderna & Bar

Para la italiana Francesca Ferretti (27), quien llegó desde Roma a vivir a Chile hace dos años, la mejor pizza en Santiago se encuentra en Sicily Pizzería Moderna & Bar, “donde se respeta la materia prima y la tradición”, dice. ¿Su favorita? “Siempre margherita. Para evaluar la calidad de una pizzería o restaurante italiano, la margherita es el mejor parámetro. ¡Por algo es la reina de las pizzas! es simple pero compleja a la vez”, explica Francesca, quien hace menos de un año abrió la cuenta @italianaenchile en Instagram, con el objetivo de acercar la cultura italiana al país.

Este restorán ubicado en Vitacura abrió sus puertas hace un año, “pero para mí, el verdadero Sicily abrió hace dos meses, cuando nos dieron la patente de alcoholes”, dice el italiano Alberto Severin, uno de los socios fundadores. Él, junto a los sicilianos Roberto Gimmillaro y Francesca Dovile, son también dueños de la aplaudida heladería Oggi Gelato, que abrió en 2019 en Providencia, y que ahora tiene un segundo local, en el patio delantero de la casa que alberga a Sicily.

También es fanático de este lugar Matteo Bicciato (31), quien aterrizó desde Milán hace ocho años para venir a estudiar, y se quedó porque se enamoró de Chile y de una chilena. Además de las pizzas y platos, Matteo destaca especialmente el café. “Cuando vives lejos de tu país hay momentos en que necesitas tener una conexión con tus raíces. Para mí, un buen café es un momento introspectivo que me conecta con mi mundo italiano. En este local tienen un espresso italiano de altísima calidad”.

Alonso de Córdova 4226, Vitacura. Martes a sábado de 13 a 16 hrs. y de 18 a 23 hrs. Domingo de 13 a 17.

3. Pastas de Rosso Italiano

“Una buena pasta debe ser al huevo y al dente. Usted la enrolla con su tenedor, la pone en la boca y se nota la diferencia”, dice Mario Mancuso (82), genovés que vive en Chile desde hace 60 años. Aunque considera que las mejores son las hechas en casa —en la suya hay pastas jueves y domingo, sagradamente—, de vez en cuando va a probarlas a algún restorán, donde antes de abrir la carta siempre pregunta: “¿es al huevo la pasta?”. Uno donde ha tenido buenas experiencias es el Rosso Italiano, cuya cocina se basa en recetas italianas tradicionales, con ingredientes de alta calidad, nacionales e italianos. “La mayoría de las veces ha estado muy rico. Hacen pastas buenas, y a diferencia de otros lugares, no es demasiado abundante. Yo sé que a los paladares chilenos les gusta que los platos estén llenos, pero a nosotros no”, dice entre risas.

¿Su pasta favorita de Rosso Italiano? El Tagliatelle Bella Italia ($12.900), con salsa boloñesa. “Tagliatelle siempre. Es la única forma en la que usted puede sentir si es realmente al huevo, o no”, explica Mancuso, quien es bombero de la Undicesima Compagnia di Pompieri, Pompa Italia, ubicada en República.

Mall Parque Arauco, Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes / Mall Costanera Center, Av. Andrés Bello 2425, Providencia.

4. Gelatos únicos en Pizza y Gelato

No se puede hablar de Italia sin hablar de gelato. “Un secreto escondido en un barrio residencial de Ñuñoa es Pizza y Gelato”, dice Francesca Ferretti. El dueño de este pequeño emprendimiento familiar es Juan José Gana, un kinesiólogo que en 2019 comenzó a vender pan a sus amigos y conocidos, y cuya clientela creció explosivamente gracias al boca a boca. En un par de meses, pasó de comprar 3 kilos de harina al mes, a requerir de 200. Durante la pandemia expandió su negocio porque aprendió a hacer también pizzas y helados. Cuando se comenzaron a flexibilizar las medidas de las cuarentenas, hizo con sus manos un carro de madera, que instalaba los jueves en la reja de su casa para vender slices de pizza a los vecinos. “De postre siempre ofrecía algo distinto, y me di cuenta de que el helado gustaba mucho, porque ofrecía sabores diversos, no los típicos de vainilla y chocolate”, cuenta Juan José.

Así, en diciembre de 2021, instaló mesas en el patio de su casa y puso un letrero tipo paloma en la calle que dice “Disfruta de pizza – gelato – café”. Hasta hoy, todavía prepara todo con sus propias manos, cuando vuelve a su casa después de trabajar todo el día como kinesiólogo. “Los adictos al gelato encontrarán en este lugar un pedazo de Italia en Santiago”, dice Francesca, quien recomienda especialmente los sabores de burro rosolato (mantequilla) y olio d’ oliva (aceite de oliva). $3.750 cada uno.

Marchant Pereira 2113, Ñuñoa. Jueves y sábado desde las 19 hrs. Domingo desde las 14 hrs.