8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

Esta semana se aprobó en general el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. La Comisión de Salud dio luz verde para que la iniciativa continúe su tramitación en el Congreso, lo que amplía las posibilidades a futuro de una modificación a la legislación vigente sobre interrupción del embarazo en tres casuales, y reactiva el eterno debate con respecto a la autonomía de las mujeres en términos de salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, mientras se ha celebrado el avance de este proyecto de ley y su retorno a la agenda pública a días del cambio de mando, otras propuestas permanecen detenidas en el Congreso desde hace años. De acuerdo con información difundida por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Corporación Miles Chile, hoy son al menos cuatro las iniciativas vinculadas a derechos de la mujer que se encuentran estancadas en el Congreso, la última de ellas por aproximadamente 1.081 días.

Revisa el listado:

- Permiso laboral por menstruación dolorosa (627 días)

Ingresada el 15 de mayo de 2023, busca modificar el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral a quiénes sufran de dismenorrea primaria y secundaria asociada a otras patologías para ausentarse de sus funciones laborales o académicas sin mengua de su salario y derechos laborales.

Su discusión generó diversas posturas entre parlamentarios por verse comprometidos en ella temas como licencias médicas, descuento en salarios y desincentivo en la contratación femenina. Su última actividad registrada fue el 17 de junio de 2024 cuando estando en primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de mujeres paso a la Comisión de Trabajo, desde entonces no se ha registrado otra actividad.

- Ley de endometriosis (787 días)

Presentada el 14 de diciembre de 2021 este proyecto busca responder a la necesidad estatal por establecer normativas que brinden y garanticen cuidados integrales para el 15% de mujeres y niñas en Chile que padecen de endometriosis. Asegurando diagnóstico, tratamiento y atención oportuna y eficaz para una afección que se demora en promedio de 7 a 11 años en ser diagnosticada.

El último avance registrado para este proyecto fue su traspaso a la Comisión de Salud del Senado el 9 de enero de 2024, quienes posteriormente recibieron una presentación al respecto del tema por un equipo de la Clínica Alemana el 9 de julio de 2024. Posterior a eso no han existido otras presentaciones de conocimiento público.

- Proyecto de presunción de responsabilidad por daños de anticonceptivos defectuosos (787 días)

Originado a raíz del incidente ocurrido en 2020, cuando se detectaron lotes defectuosos de anticonceptivos orales que derivaron en entre 140 y 200 embarazos no planificados, este precepto fue presentado el 15 de marzo de 2021 con la finalidad de determinar responsabilidades civiles por daños causados, y adicionalmente instaurar un catastro mandatorio para los establecimientos que entreguen anticoncepción defectuosa, acompañado de multas y prohibición para ser partícipe de licitaciones que involucren a laboratorios que comercialicen productos defectuosos.

Su última tramitación data del 9 de enero de 2024 cuando paso a la Comisión de Salud del Senado.

Desde 2020 se han registrado de 6 a 8 alertas sanitarias por anticonceptivos defectuosos.

- Ley Adriana (1.081)

En 2017, Adriana Palacios, entonces de 19 años, llegó con fuertes dolores de parto a un centro asistencial en Pozo Almonte, donde su malestar fue minimizado y calificado como exageración. En realidad llevaba 42 semanas de embarazo y tras varios días de contracciones, cansancio y vómitos, no recibió la atención oportuna, lo que derivó en la muerte de su hija Trinidad.

A raíz de aquello este proyecto, presentado el martes 2 de octubre de 2018, busca instaurar derechos en el ámbito gestacional, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica, sexual y sancionar la violencia gineco-obstétrica.

Similar a esta iniciativa, es la Ley Dominga que vela por aplicación de protocolos específicos y respetuosos a familias que sufren muerte gestacional o perinatal y la definición de violencia gineco-obstétrica contenida en la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, con carácter sancionatorio pero no preventivo de este tipo de situaciones.

La última actividad de la Ley Adriana fue registrada el 21 de marzo de 2023, con la entrega del informe elaborado por la Comisión de la Mujer y Equidad de género a la Comisión de Salud del Senado. Posterior a aquello, el 2 de enero de 2024 se presentó una minuta marcando la iniciativa con suma urgencia, y que manifestaba la espera del informe financiero e indicaciones respectivas por parte del Ministerio de Salud y la Subsecretaria de Redes Asistenciales.

El proyecto actualmente figura como Sin Urgencia.

Expectativas a futuro

Para Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles, la señal que se envía con respecto a la lenta tramitación de estas iniciativas es negativa, pero transversal a todos los sectores políticos, partiendo por un ejecutivo que no se compromete lo suficiente con su tramitación, y una presidencia de la Comisión de Salud del Senador Javier Macaya que no reconoce prioridad o urgencia en estos Proyectos de Ley.

Además, la subdirectora de Incidencia Social y Política menciona que es de vital importancia que iniciativas en torno a la fertilidad y el acceso a tratamientos avancen en conjunto a proyectos como la Ley Adriana, considerando que son acciones relativas a afectaciones de salud concretas en mujeres.

En cuanto a las expectativas a futuro para estos proyectos, Reidel expresa que, tratándose de temas que suscitan menor polémica al no existir asociaciones a creencias ideológicas profundas, el compromiso debiese ser transversal por parte del Congreso y el próximo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

“Independiente de la postura religiosa o ideológica que tenga la ministra y quienes la acompañen, esperamos sean capaces de ver que se trata de cuestiones relacionadas simplemente con prestaciones de salud que pueden cambiar y mejorar la vida de las mujeres”, concluye.