SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Hasta 1.081 días llevan dormidas en el Congreso iniciativas sobre gestación, violencia gineco-obstétrica, endometriosis, anticoncepción defectuosa y menstruación dolorosa. Experiencias profundamente presentes en la vida de muchas mujeres, pero aún ausentes de la agenda legislativa. En la antesala de un nuevo 8M, la pregunta es cuánto más deberán esperar.

    Por 
    Fernanda Marabolí
    Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Esta semana se aprobó en general el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. La Comisión de Salud dio luz verde para que la iniciativa continúe su tramitación en el Congreso, lo que amplía las posibilidades a futuro de una modificación a la legislación vigente sobre interrupción del embarazo en tres casuales, y reactiva el eterno debate con respecto a la autonomía de las mujeres en términos de salud sexual y reproductiva.

    Sin embargo, mientras se ha celebrado el avance de este proyecto de ley y su retorno a la agenda pública a días del cambio de mando, otras propuestas permanecen detenidas en el Congreso desde hace años. De acuerdo con información difundida por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Corporación Miles Chile, hoy son al menos cuatro las iniciativas vinculadas a derechos de la mujer que se encuentran estancadas en el Congreso, la última de ellas por aproximadamente 1.081 días.

    Revisa el listado:

    - Permiso laboral por menstruación dolorosa (627 días)

    Ingresada el 15 de mayo de 2023, busca modificar el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral a quiénes sufran de dismenorrea primaria y secundaria asociada a otras patologías para ausentarse de sus funciones laborales o académicas sin mengua de su salario y derechos laborales.

    Su discusión generó diversas posturas entre parlamentarios por verse comprometidos en ella temas como licencias médicas, descuento en salarios y desincentivo en la contratación femenina. Su última actividad registrada fue el 17 de junio de 2024 cuando estando en primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de mujeres paso a la Comisión de Trabajo, desde entonces no se ha registrado otra actividad.

    - Ley de endometriosis (787 días)

    Presentada el 14 de diciembre de 2021 este proyecto busca responder a la necesidad estatal por establecer normativas que brinden y garanticen cuidados integrales para el 15% de mujeres y niñas en Chile que padecen de endometriosis. Asegurando diagnóstico, tratamiento y atención oportuna y eficaz para una afección que se demora en promedio de 7 a 11 años en ser diagnosticada.

    El último avance registrado para este proyecto fue su traspaso a la Comisión de Salud del Senado el 9 de enero de 2024, quienes posteriormente recibieron una presentación al respecto del tema por un equipo de la Clínica Alemana el 9 de julio de 2024. Posterior a eso no han existido otras presentaciones de conocimiento público.

    - Proyecto de presunción de responsabilidad por daños de anticonceptivos defectuosos (787 días)

    Originado a raíz del incidente ocurrido en 2020, cuando se detectaron lotes defectuosos de anticonceptivos orales que derivaron en entre 140 y 200 embarazos no planificados, este precepto fue presentado el 15 de marzo de 2021 con la finalidad de determinar responsabilidades civiles por daños causados, y adicionalmente instaurar un catastro mandatorio para los establecimientos que entreguen anticoncepción defectuosa, acompañado de multas y prohibición para ser partícipe de licitaciones que involucren a laboratorios que comercialicen productos defectuosos.

    Su última tramitación data del 9 de enero de 2024 cuando paso a la Comisión de Salud del Senado.

    Desde 2020 se han registrado de 6 a 8 alertas sanitarias por anticonceptivos defectuosos.

    - Ley Adriana (1.081)

    En 2017, Adriana Palacios, entonces de 19 años, llegó con fuertes dolores de parto a un centro asistencial en Pozo Almonte, donde su malestar fue minimizado y calificado como exageración. En realidad llevaba 42 semanas de embarazo y tras varios días de contracciones, cansancio y vómitos, no recibió la atención oportuna, lo que derivó en la muerte de su hija Trinidad.

    A raíz de aquello este proyecto, presentado el martes 2 de octubre de 2018, busca instaurar derechos en el ámbito gestacional, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica, sexual y sancionar la violencia gineco-obstétrica.

    Similar a esta iniciativa, es la Ley Dominga que vela por aplicación de protocolos específicos y respetuosos a familias que sufren muerte gestacional o perinatal y la definición de violencia gineco-obstétrica contenida en la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, con carácter sancionatorio pero no preventivo de este tipo de situaciones.

    La última actividad de la Ley Adriana fue registrada el 21 de marzo de 2023, con la entrega del informe elaborado por la Comisión de la Mujer y Equidad de género a la Comisión de Salud del Senado. Posterior a aquello, el 2 de enero de 2024 se presentó una minuta marcando la iniciativa con suma urgencia, y que manifestaba la espera del informe financiero e indicaciones respectivas por parte del Ministerio de Salud y la Subsecretaria de Redes Asistenciales.

    El proyecto actualmente figura como Sin Urgencia.

    Expectativas a futuro

    Para Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles, la señal que se envía con respecto a la lenta tramitación de estas iniciativas es negativa, pero transversal a todos los sectores políticos, partiendo por un ejecutivo que no se compromete lo suficiente con su tramitación, y una presidencia de la Comisión de Salud del Senador Javier Macaya que no reconoce prioridad o urgencia en estos Proyectos de Ley.

    Además, la subdirectora de Incidencia Social y Política menciona que es de vital importancia que iniciativas en torno a la fertilidad y el acceso a tratamientos avancen en conjunto a proyectos como la Ley Adriana, considerando que son acciones relativas a afectaciones de salud concretas en mujeres.

    En cuanto a las expectativas a futuro para estos proyectos, Reidel expresa que, tratándose de temas que suscitan menor polémica al no existir asociaciones a creencias ideológicas profundas, el compromiso debiese ser transversal por parte del Congreso y el próximo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

    “Independiente de la postura religiosa o ideológica que tenga la ministra y quienes la acompañen, esperamos sean capaces de ver que se trata de cuestiones relacionadas simplemente con prestaciones de salud que pueden cambiar y mejorar la vida de las mujeres”, concluye.

    Más sobre:8MmujeresProyectos de LeyAbortoEndometriosisMenstruación dolorosaanticonceptivasLey Adrianaviolencia gineco-obstétrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en la comuna durante 2025

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga
    Chile

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia
    El Deportivo

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual