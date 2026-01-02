SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Muchas personas comienzan el año sintiendo que su cuerpo quedó “al debe”. Vuelve la balanza, los números y la idea de un peso ideal al que habría que llegar para estar bien. Entonces se fija una meta: bajar kilos. El problema es que ese “ideal” se mide mal y no siempre es sinónimo de salud.

    Carolina MelcherPor 
    Carolina Melcher

    El año nuevo suele ser un momento de evaluación y también de nuevos propósitos. Enero llega cargado de promesas nuevas y culpas antiguas. Muchas personas comienzan el año con la sensación de que su cuerpo quedó “al debe”, como si hubiera algo que corregir antes de seguir adelante. Aparece la balanza, reaparecen los números y, con ellos, una idea profundamente instalada: la de que existe un peso ideal al que deberíamos aspirar para estar bien, para estar sanas, para estar en paz. Y entonces se proponen una meta: bajar equis cantidad de kilos durante el año para conseguir ese “peso ideal”.

    Y no es casual que esa presión se repita año tras año. No tiene que ver con falta de fuerza de voluntad ni con desorden personal. Es, más bien, el resultado de un sistema que durante décadas ha insistido en medir la salud con una vara estrecha, antigua y profundamente descontextualizada.

    El Índice de Masa Corporal (IMC), uno de los parámetros más utilizados en salud, fue creado en 1832 por el matemático belga Lambert Adolphe Quetelet. Su objetivo nunca fue evaluar bienestar ni salud individual, sino describir en números las características físicas de un hombre europeo considerado “promedio”. Para ello, definió una fórmula matemática que relaciona peso y estatura.

    Difícilmente Quetelet imaginó que una herramienta pensada para describir poblaciones —y no personas— terminaría, más de un siglo después, convertida en un parámetro casi incuestionable de salud individual. Una fórmula limitada, construida desde un contexto específico, que con el tiempo pasó a operar como diagnóstico, recomendación médica y, muchas veces, como una verdad incuestionable.

    Durante décadas, este indicador fue conocido como el índice de Quetelet. Sin embargo, en los años setenta, con la expansión de las compañías de seguros de salud en Estados Unidos, el sistema necesitó mecanismos rápidos para clasificar riesgos y definir costos. Fue ahí donde este índice, rebautizado como IMC, encontró su lugar. Desde entonces, se transformó en un estándar para definir si una persona tiene un peso “saludable” o “no saludable”, sin considerar variables clave como edad, sexo, genética, etnia, contexto social, salud mental ni trayectoria vital.

    El problema no es que las personas crean que su cuerpo está mal. El problema es que el propio sistema de salud les enseñó a mirarse así.

    A esto se suma un conflicto de fondo del que se habla poco: la patologización del tamaño corporal. En las últimas décadas, categorías como “sobrepeso” y “obesidad” dejaron de funcionar solo como descripciones estadísticas y comenzaron a instalarse como diagnósticos en sí mismos, incluso cuando no existe una enfermedad asociada.

    El tamaño corporal, sin embargo, no es una causa directa de enfermedad. Es, a lo sumo, un factor de riesgo más, que interactúa con múltiples variables: acceso a salud, nivel socioeconómico, estrés crónico, calidad del sueño, alimentación posible, movimiento, genética y salud mental, entre otros. Aun así, el sistema ha optado por un atajo peligroso: responsabilizar al cuerpo grande de procesos complejos, simplificando la medicina y desplazando el foco desde las verdaderas causas estructurales del malestar.

    Cuando el tamaño corporal se convierte en diagnóstico, el cuerpo deja de ser un territorio a cuidar y pasa a ser un problema a corregir. Esto no solo refuerza el estigma, sino que tiene consecuencias concretas: retrasos en diagnósticos, tratamientos inadecuados y una atención centrada casi exclusivamente en la baja de peso, incluso cuando esta no es necesaria ni beneficiosa.

    No es casual que muchas personas en cuerpos grandes eviten controles médicos. No es desinformación ni descuido. Es experiencia. Es haber aprendido, una y otra vez, que cualquier síntoma, tarde o temprano, será reducido a una cifra en la balanza.

    Pero los cuerpos reales no funcionan según fórmulas ni categorías rígidas. Las personas tenemos un peso real —o un tamaño corporal real— que se construye y transforma a lo largo de la vida. Está influido por la genética, la edad, las hormonas, la historia alimentaria, el nivel de estrés, el descanso, el movimiento posible, la salud mental y el contexto social. Nada de eso cabe en una ecuación.

    El tamaño real no se fuerza ni se impone. Es el que el cuerpo alcanza cuando existen hábitos sostenibles, cuidados posibles y una relación menos violenta con la comida y con uno mismo. No es el más pequeño ni el más celebrado socialmente, sino el más habitable, el más funcional, y puede manifestarse en múltiples formas y tamaños.

    Muchas personas llegan a consulta agotadas, no porque no sepan cuidarse, sino porque llevan años intentando encajar en un ideal que no les corresponde. Y mientras el sistema de salud siga confundiendo delgadez con bienestar, seguirá empujando a las personas a desconfiar de su propio cuerpo.

    Quizás este comienzo de año no se trate de perseguir un peso ideal, sino de cuestionar quién definió esa vara y con qué intención. Quizás se trate de empezar a hablar de salud con más contexto, integrando lo físico y lo mental, con más humanidad y menos números.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCuerpoIMCEstigma corporalCultura de la dietaGordofobiaNutriciónBienestar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Lo más leído

    1.
    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir